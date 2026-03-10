俳優の岸本加世子が１０日、テレビ朝日系「徹子の部屋」に出演。実の父と育ての父の２人の介護を行ってきた苦労を打ち明けた。

岸本は、マグロ漁師だった実の父と、実母と再婚した育ての父の２人の父がいるといい、実の父は再婚相手が亡くなり、身内が岸本しかいないため、岸本が自宅近くにアパートを借りて介護をしていたという。

その時点で実の父は要介護２。「最初は手探り。ケアマネジャーさんやヘルパーさんに教えてもらいながら（介護は）始まりました」といい、仕事でどうしても介護に行けないときは、育ての父が実の父の介護をしてくれたという。「私が仕事の時は今の父が通っておむつを変えてくれたりした」というと、黒柳も「すごいね、それは」と驚いた。

実の父は「漁師だから気性が荒い、口調もきつい」といい、育ての父は「北海道の人で、我慢強い。うん、うん、といって世話をしてくれた」と感謝だ。

実の父は７８歳ですでに他界したというが、介護生活について「いやあ、本当に大変です。正直言ってストレスは溜まるし。枕蹴飛ばしたり、障子蹴飛ばしたり。ストレス溜めないように発散しながら」と心境を語った。

育ての父は３回の脳梗塞を発症し、現在は高次脳機能障害で失語症や手足が不自由などがあるという。介護生活も「２人あわせて１０年は超えました」といい、「今の父は文句は言わない。ただ耐えて何も言わない人だけど、それでも腹は立つ。高次脳機能障害なので、言っても言っても分かってないことがあったりするんで、何回言えばわかるんだって思ったりする」と正直に吐露。黒柳も「頑張ってるね」と岸本をねぎらっていた。