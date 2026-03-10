第1話のTVer再生数が歴代最高を更新するなど初回以降、好調が続いている日曜劇場『リブート』。

【写真】「最低な人間の役」を演じるのはこの人

妻殺しの疑いをかけられたパティシエ・早瀬陸（松山ケンイチ）が、自らの潔白を証明し真犯人を見つけようと、警視庁の悪徳刑事・儀堂（鈴木亮平）の顔に変えて生きる（リブート）する物語です。

改めて『リブート』に登場するキャストを紹介していきます。

早瀬の逆襲が始まる8話に登場

▼女性弁護士…トラウデン直美さん

法律事務所「エルツーパートナーズ」の弁護士。一香から託された重要な手続きを担う。

＜トラウデン直美さんコメント＞

まずは日曜劇場に出演できて本当に光栄です！ これまでの放送もドキドキしながら見てきました。

ドラマの中では弁護士としてしっかり職務を全うしたつもりですが、一視聴者としてはこのあとどうなるの？！ と手に汗握っています。

わたしの役柄が物語にどう絡むのか…。最後まで一緒に楽しみましょう！！

▼闇バイトA…みなみかわ

合六の裏組織の末端。中年男性。

＜みなみかわさんコメント＞

『リブート』の世界に少し出させていただきました。 こんなにありがたい事はありません。

コメントが欲しいと言われてまさに今書いていますが、良いコメントを書けば書くほど「いやお前あの一瞬でよくそんなコメント書けるな」と言われる可能性があるので、一生懸命やりましたとしか言えません。

最低な人間の役ですが一瞬なので、是非とも目を逸らすことなく観てください！