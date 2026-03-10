【衝撃の言動：女子編】パリピのバカンス？見張りはお任せあれ！【第26話まんが】#ママスタショート
子どもの言動は想像のはるか遠く、斜め上からやってくる！？ 思わず「やめてー！」と叫びたくなったり盛大に吹き出しそうになったり。ママたちが経験した、爆笑必至・わかりみMAXな「子ども、衝撃の言動」に関するエピソードをご紹介。
今回は、あるメールが届いたときに起こった一件です。
さっき届いた一通のメール。近隣で不審者が出たので、しばらくは外出に気をつけるようにといったものでした。
娘「じゃあ、見張り番がいると安心だよね」
年長になる娘に事情を説明したところ、突然こんなことを言い出したのです。さらには「ぴったりな子を知ってるわ」と言い残し部屋を出ていき……。
娘「これでよし！」
窓辺にセッティングされたのは、おもちゃのテーブルに椅子。椅子に座っているのはサングラスを掛けた着せ替え人形。その手にはフルーツジュースがありまして……。
ママの心の声「パリピのバカンス……？」
娘が準備したかわいらしい見張り役。不審者情報で暗くなった雰囲気が一気に明るくなりましたね。見張りよろしく！
みなさんも子どもの衝撃の言動、体験したことはありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部
