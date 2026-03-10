脇元華が「トーナメント特別保障制度」から復帰 地元・宮崎のアクサレディスで戦列へ
日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）は10日、脇元華が「トーナメント特別保障制度」から復帰することを発表した。脇元から復帰届が提出され、トーナメント事業部での審議を経て承認された。
【写真】脇元華が披露した“衝撃ドレス”
復帰初戦は地元の宮崎で行われる「アクサレディスゴルフトーナメント」（3月27〜29日/UMKカントリークラブ）を予定している。同制度を適用したことにより、脇元の欠場年度の出場義務試合数は、「特別保障制度専門委員会が承認した欠場の試合より復帰までに欠場した競技数（欠場年度内の競技に限る）を除いたJLPGAツアー開催試合数の60％以上の数」に緩和。この規定を満たしたうえで、復帰後の試合でメルセデス・ランキング50位以内に入れば、来季もシード権が付与される。一方、メルセデス・ランキング50位以内に入れない場合も、今季中に獲得したポイント及び復帰後の保障競技で獲得したポイント数の合計が、今季のメルセデス・ランキング50位以内に相当するポイント数であれば、障競技終了以降もシード選手と同等の試合数が担保される。2018年のプロテストに合格した28歳の脇元は、プロ8年目だった昨年11月の「伊藤園レディス」でツアー初優勝。昨年末には椎間板ヘルニアの手術を受けていたことを自身のSNSで明かしていた。
