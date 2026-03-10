え〜っ！ バーディパットを外してしまったアン・シネ 驚きの表情でしばし固まる……
アン・シネ（韓国）が自身のインスタグラムを更新。「無条件でバーディでしょ」と記すと、室内ゴルフを楽しむ様子を動画で公開した。
【写真】ワンショルダーの水着姿を披露したアン・シネ
白いスウェットのセットアップで登場したシネ。室内ゴルフのショートホールで放ったアイアンショットはピンそばにワンオン。「フ〜！」と声をあげると、自慢げにチラリとカメラ目線を送った。続いてバーディを狙うパッティング。しかし、こちらはカップの縁をかすめて外してしまうと、まるでギャラリーがいるかのように「うわぁ」というどよめきが。そしてシネは口を開けたまま「えっ！」という表情でしばし固まってしまった。この動画を見た日韓のファンからは「GoodShot！」「さすがはプロ」「久しぶりにアンちゃんのスイング姿…嬉しい!!」「一緒にゴルフしたいな」などのコメントが寄せられていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
