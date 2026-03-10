国内開幕戦Vの佐久間朱莉が3ランクアップ 日本勢最上位の山下美夢有は5位キープ【女子世界ランキング】
3月9日付けの女子世界ランキングが発表された。
【写真】シャットフェースで振り抜く！ 岩井千怜の最新スイング
トップ19まで順位の変動はなく、日本勢最上位の山下美夢有は5位、西郷真央が12位、竹田麗央がが16位、畑岡奈紗が17位、岩井千怜が19位となっている。そのほか、岩井明愛が3ランクアップの20位、古江彩佳は31位、国内女子ツアー開幕戦を制した佐久間朱莉が3ランクアップの39位、勝みなみが41位と続いてており、トップ50に日本勢9人がつけている。世界1位はジーノ・ティティクル（タイ）がキープ。2位のネリー・コルダ（米国）、3位のチャーリー・ハル（イングランド）も順位を維持した。
