◇第6回WBC1次ラウンドC組 日本ーチェコ（2026年3月10日 東京D）

日本代表「侍ジャパン」の岡本和真内野手（29＝ブルージェイズ）は10日、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組最終戦のチェコ戦前に行われた公式会見に出席。8日のオーストラリア戦後に先発登板した菅野智之投手（36＝ロッキーズ）が岡本に「打てていないのでカツを入れます（笑い）」と話していた“その後”を明かした。

報道陣から菅野から何か言葉はあったか聞かれた岡本は「ホンマにちょうどさっき、ちょっかい出されましたね」とニヤリ。「まあでも、いつもいろいろ言われるので、あまり耳傾けていないです」と信頼し合った先輩後輩の関係性が伝わるユーモアあふれる回答で会見場を沸かせた。

打撃の状態については「なかなか自分のスイングで打てていないなというのがあるので、負けられない試合も続きますし、しっかりと取り組んでいきたいなと思います」とコメント。慣れ親しんだ東京ドームでの最後の一戦に向け「勝ってマイアミに向かいたいなと思います」と意気込みを語った。

8日のオーストラリア戦に先発した菅野は4回4安打無失点で3連勝に貢献。試合前の円陣では巨人時代の後輩である岡本が「菅野先輩めちゃくちゃ緊張してたんで早めに援護…皆さんで、僕らでできるようにやっていきましょう」とまさかの“先輩イジり”。菅野は「和真が僕のことイジってたみたいで。緊張はしてましたけど、そんなめちゃくちゃしてたわけではなくて。トイレで会って“さすがにするよ”と（話した）」と舞台裏を明かしながら「あいつは緊張感なくて打てていないので喝を入れておきます」と笑顔で話していた。