お笑いコンビ「ナインティナイン」の岡村隆史（55）が、9日放送のABCテレビ「なるみ・岡村の過ぎるTV」（月曜後11・17）に出演。驚きの不動産情報を明かした。

番組では「ナインティナイン」岡村隆史に向け、「岡村に住んで欲しすぎる街」企画に続き、「岡村に住んで欲し過ぎる物件」を特集。今回は「ハイコスパ過ぎる物件バトル リノベーション編」として、大阪・堺の古民家と神戸のビンテージマンションを取り上げた。

上昇傾向にある不動産価格の推移について、岡村は「ちょっと大阪もヤバいね、気ぃついたらそんなに」と驚がく。お笑いタレント・なるみは「だから“はよ買え”言うとったやん。何年前からこの企画をやってたんや」とあきれた。

これを受けて、同局・大石紗椰アナウンサーが「中古物件っていうのは、視野に入れられてたことは？」と質問。岡村は「だからこの“過ぎる”でもいろいろやってるから、東京のやつを“見に行こか”言うて」と、番組の影響で検討し始めたことを明かした。

そして資料請求をした岡村は「送られて来たやつを見たら“9000万”って」と説明。しかし「よう見たら9億」と打ち明けると、スタジオでは「えーっ！」と驚きの声が上がった。

岡村は「9億の物件を送ってきよるねんで、普通に」とあ然。その表記方法に、なるみは「ゼロで書かんと漢字で書いてほしいな」と同情していた。