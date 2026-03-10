◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールB アメリカ 5-3 メキシコ(日本時間10日、アメリカ/ヒューストン)

重要な試合でアメリカを勝利に導いたのはやはりキャプテンのアーロン・ジャッジ選手(ヤンキース)でした。

上位2チームが勝ち抜けとなる1次ラウンド。プールBはこの試合前までアメリカ、メキシコ、イタリアの3チームが2勝0敗で並んでおり、両チームにとって落とせない直接対決でした。

ジャッジ選手はこの試合、まず守備で魅せます。両チーム無得点で迎えた3回表、2アウト1塁の場面でメキシコがライト前ヒットを放ち、1塁ランナーは果敢に3塁を狙います。

ここで打球を処理したジャッジ選手が3塁へ鋭い送球。見事ランナーを刺し、ピンチの芽を摘み取りました。

そしてその裏の攻撃、ランナーをひとり置いた場面でジャッジ選手が打席に入ります。4球目、アウトコースのスライダーをライトへ強くたたくと、高々と舞い上がった打球はそのままスタンドイン。今大会第2号の2ランホームランでチームに先制点をもたらしました。

“キャプテン・アメリカ”の攻守にわたる活躍で勢いづいたチームはこの回5得点を挙げました。その後はメキシコに追い上げられますが逃げ切り、重要な一戦で勝利。準々決勝進出へ大きな白星をつかんでいます。