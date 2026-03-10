俳優の竹財輝之助（45）が10日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。凄いと思った俳優を明かす場面があった。

数々のドラマでの“クズ男”ぶりで話題となった竹財。MCの「ハライチ」澤部佑から「先輩俳優との交流とか、この人凄かったなっていう…」と問われ、「滝藤さんですかね。滝藤賢一さん」と回答した。

「滝藤さんがまだそんなに世に知られる前、僕映画でご一緒しているんですよ」と明かし、「滝藤さんの瞬発力というか、怒るシーンで、しょっぱなからトップギアでいけるんですよ、あの方」と凄さを語った。

「それでそのまま突っ走れるので、すげえ俳優って思った記憶があって」と言い、「それからずっと滝藤さん大好きですね」としみじみと語った。

演技でいきなりトップギアに入るのは難しいかと聞かれ「僕はなんですけど。何かちょっと助走を踏んで怒るっていう方が。僕それしかできなくて」と竹財。「滝藤さんはいきなり“おい！”みたいなのがいけるんで」と続けた。

ただ大きい声だというだけでなく「せりふもまくしたてて全部言っちゃうし、4行、5行ぐらいあったかな。それも一気に」とも回顧。「うわ、すげえと思って。びっくりしました」と繰り返した。