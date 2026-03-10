『PUI PUI モルカー』監督の新作アニメ『キャンディーカリエス』IS:SUE主題歌PV＆場面カット解禁
『PUI PUI モルカー』『My Melody & Kuromi』の見里朝希監督とWIT STUDIOのタッグによる新作オリジナルTVアニメ『キャンディーカリエス』。4月15日よりTBS『よるのブランチ』内で放送がスタートするのを前に、ガールズグループ・IS:SUEが担当する主題歌「Telepathy（テレパシー）」を使用したプロモーションビデオ（PV）と、カラフルな世界観を切り取った場面写真6点が公開された。
【動画】IS:SUEの主題歌を使用したメインPV
本作は、2021年3月にYouTubeにて公開され、海外でも大きな注目を集めた、見里監督によるストップモーションアニメ『Candy Caries（キャンディーカリエス）』が原作。TVアニメ版では、ぷくぷくでポップな世界観をさらに拡張。主人公アメと、口の中に住みつく不思議な存在カリエスの日常を描くドタバタコメディが展開される。
解禁となった映像は、カリエス（CV：武田華）が目覚めるシーンから始まり、巨大な歯ブラシが接近するシーンからスタートする。実はアメ（CV：佐藤みゆ希）が朝の歯磨きをしている場面だったことが明らかになり、「ちょっとママ！娘を殺す気!?」と大暴れするカリエスと、困った表情のアメのコミカルなやり取りが描かれる。
ポップな映像を彩る主題歌を担当するIS:SUEは、サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』のファイナリストから結成されたガールズグループ。楽曲は、主題歌のデジタル配信に先駆け、TikTokやInstagramなどでショート尺の先行配信がスタートしている。
PVでは同曲に乗せて、歯医者行きを宣告するアメ母（CV：野呂佳代）や、不気味な雰囲気を漂わせる狂人歯医者（CV：片桐仁）といった個性的なキャラクターたちも登場する。
さらにアニメ放送を記念し、千葉県習志野市の温泉施設「天然温泉 湯〜ねる」とのコラボイベントも決定。4月25日から6月28日まで開催され、コラボロウリュや展望風呂の大型スクリーン上映、限定グッズ販売などの企画が予定されている。
本作は、『よるのブランチ』内で放送終了後にはYouTubeにて全話無料配信されるほか、各種配信サービスでの配信も予定されている。
