テレビ番組ロケ中に「右膝外側半月板損傷」の大ケガを負ったサッカー元日本代表でタレントの前園真聖が１０日、リハビリを始めたことを明かした。

自身のインスタグラムに新規投稿し、「皆さんからのたくさんのコメントに感謝しています。今日からリハビリが始まりました」と報告。松葉杖を使って歩行練習する様子と、ベッドに横たわって右膝に氷嚢をあてる写真２枚を公開した。「しばらくの間はずっと一緒です」として、「＃松葉杖＃氷嚢」と添えた。

前園は２月２８日にテレビ東京系「旅バラ・バスＶＳ鉄道乗り継ぎ対決旅」のロケに参加。出演者サイドが危険性を指摘しながらも実施されたゲームで、不安定な斜面で転倒して右足を負傷。６日に手術を受けて、通常歩行までに約１カ月半以上を要するとみられる。

ファンからは激励メッセージが殺到。「ゾノさん無理せずに、自分のペースで」「心を休めながら、リハビリ頑張って下さい！」「本当に災難でしたね 早く治って欲しいです」「待っています！！ファイトー」とカムバックを願っていた。