【大長編タローマン 万博大爆発】 3月27日 発売 価格： 豪華べらぼう版Blu-ray 8,800円 通常版 Blu-ray 5,280円 通常版 DVD 4,730円

NHKエンタープライズは、劇場映画版「大長編タローマン 万博大爆発」のBlu-ray・DVDを3月27日に発売する。価格は「豪華べらぼう版Blu-ray」が8,800円、「通常版 Blu-ray」が5,280円、「通常版 DVD」4,730円。

本作は、岡本太郎氏の作品や言葉をモチーフにして制作された番組「TAROMAN 岡本太郎式特撮活劇」の劇場映画版。岡本太郎の思想を体現する巨人タローマンが奇獣たちと不可思議かつ予測不可能な行動で対峙する独自の世界観が繰り広げられている。

劇場映画版は、5分番組だったTV版を105分間の作品にしたもので、今回のBlu-ray・DVDでは本編だけでなくメイキング映像、新撮されたキャスト座談会、「おやすみタローマン」の大長編版などを全116分を追加収録した「豪華べらぼう版Blu-ray」も用意されている。

□「大長編タローマン 万博大爆発」Blu-ray・DVD

ラインナップ

【大長編 タローマン 万博大爆発 豪華べらぼう版 PR動画】「豪華べらぼう版Blu-ray」価格：円劇場公開映画／セル／本編105分＋特典11分＋特典Disc116分／1920×1080i Full HD／ステレオ・リニアPCM／一層／カラー／2枚組「通常版 Blu-ray」価格：5,280円劇場公開映画／セル／本編105分＋特典11分／1920×1080i Full HD／ステレオ・リニアPCM／一層／カラー／1枚「通常版 DVD」価格：4,730円劇場公開映画／セル／本編105分＋特典11分／16:9 LB／ステレオ・ドルビーデジタル／片面一層／カラー／1枚

(C)2025『大長編 タローマン 万博大爆発』製作委員会

(C)NHK・藤井亮