2児の母・井上和香、瓶いっぱいの手作り苺ジャム公開 作り方のこだわりも「毎回変えてるのすごい」「キッチンがおしゃれ」の声
【モデルプレス＝2026/03/10】タレントの井上和香が3月9日、自身のInstagramを更新。手作りの苺ジャムを披露し、注目が集まっている。
【写真】45歳元グラドル「キッチンがおしゃれ」こだわり詰まった手作り苺ジャム
井上は「美味しい武笠農園さんの苺でジャムを作ってみました」とつづり、ジャムの写真を投稿。キッチンを背景に4つの瓶に詰められた手作りのいちごジャムを公開し「毎回、砂糖の量を変えて自分好みを探ってるけど、まだ好みに辿り着けてない感じ それでもとっても美味しいし、子供達が美味しい！！と喜んでくれるから作り甲斐はあるんだよね 私の苺ジャムの道はまだまだ続く。笑」と、ジャム作りへのこだわりを続けている。
この投稿には「毎回砂糖の量変えてるのすごい」「美味しそう」「手作りすごい」「食べてみたい」「素敵なお母さん」「キッチンがおしゃれ」などの反響が寄せられている。
井上は2012年5月、映画監督の飯塚健氏と結婚。2015年7月に第1子となる女児、2024年7月に第2子となる男児の出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】45歳元グラドル「キッチンがおしゃれ」こだわり詰まった手作り苺ジャム
◆井上和香、手作りいちごジャム披露
井上は「美味しい武笠農園さんの苺でジャムを作ってみました」とつづり、ジャムの写真を投稿。キッチンを背景に4つの瓶に詰められた手作りのいちごジャムを公開し「毎回、砂糖の量を変えて自分好みを探ってるけど、まだ好みに辿り着けてない感じ それでもとっても美味しいし、子供達が美味しい！！と喜んでくれるから作り甲斐はあるんだよね 私の苺ジャムの道はまだまだ続く。笑」と、ジャム作りへのこだわりを続けている。
◆井上和香の投稿に反響
この投稿には「毎回砂糖の量変えてるのすごい」「美味しそう」「手作りすごい」「食べてみたい」「素敵なお母さん」「キッチンがおしゃれ」などの反響が寄せられている。
井上は2012年5月、映画監督の飯塚健氏と結婚。2015年7月に第1子となる女児、2024年7月に第2子となる男児の出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】