◆オープン戦 阪神２―１西武（１０日・甲子園）

阪神・中川勇斗捕手が１０日、“甲子園プロ初アーチ”を放った。４回１死、西武・高橋光のカットボールを高く打ち上げると、打球は左翼スタンドへ吸い込まれた。「いい感じに振れた」と、安どの表情を浮かべた。「あれは失投。相手のウィニングショットを、ああやって運べるようにしていきたい」と貪欲な姿勢を示した。

試合前、先輩に助言を仰いだことが結果につながった。「振り上げてボールの上っ面をたたいてのゴロなどが増えていたので、大山さんにアドバイスをいただいた。プロであれだけ実績を残されている方なので、何かしら引き出しは持っていると思った」。フリー打撃中に悩みを打ち明けると、「打った後に左手を地面に着くような意識で」と金言を授かった。“本拠地初本塁打”を記録し、「大山塾」の効果はてきめんだった。

オープン戦４試合連続で安打を放っており、打撃力を買われて左翼やＤＨで出場してきた。開幕左翼スタメン候補のドラフト１位・立石（創価大）は、右足肉離れで２軍施設・ＳＧＬで調整中。その期間に着々と成績を上げ、筆頭候補に名乗り出た。「（スタンドに）入るんだな、と。シーズンで打ちたいというのが一番」。外野手のスタメン枠は残り１。勝ち取るために、日々研究を重ねていく。