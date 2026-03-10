アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃と、これに対する報復の応酬の長期化とともに、世界経済への深刻な影響が懸念されています。



（アメリカ トランプ大統領）

「我々は決定的に勝利していて予定を大幅に前倒ししている」

Q.今週中に終わるか？

「いいえ。でも、まもなくだ。そう思う。我々はさらに前進する」



アメリカのトランプ大統領は9日、イランへの軍事作戦について「まもなく終わるだろう」と早期終結に含みを持たせました。





この発言を受け、原油価格は一時、1バレル＝80ドル台まで下落。ニューヨーク株式市場も反発して取引を終えました。一方、トランプ氏は、いつどのように戦闘を終わらせるかは示しておらず、軍事作戦を「さらに前進させる」とも述べました。こうしたトランプ氏の姿勢についてアメリカメディアは「矛盾した発信」と指摘していて、市場を落ち着かせるためのその場しのぎの発言だとの見方を強めています。原油価格の高騰が再燃すれば戦闘継続への反対論が強まる可能性もあり、トランプ氏も、この点に神経質になっているとみられます。会見後にはSNSに「イランが原油の流れを阻止するようなことがあれば、これまでの20倍もの打撃を与える」と威嚇しましたが、足下の経済状況に手を縛られていく展開も予想されます。一方、トランプ大統領の発言に対し、イランの精鋭部隊「革命防衛隊」は10日、声明で「戦闘の終結を決めるのは我々だ」と述べました。軍事作戦の早期終結に含みを持たせたトランプ氏の発言を否定し、徹底抗戦の構えをみせたかたちです。さらに攻撃が続く限り中東地域から、「原油1リットルの輸出も許さない」と述べ、アメリカなどへのゆさぶりを強めています。イラン各地では9日、殺害されたハメネイ師の二男で、新たな最高指導者に選出されたモジタバ師に忠誠を誓う大規模集会が開かれ、アメリカやイスラエルへの復讐を求める声が上がりました。イスラエル軍の空爆が続く中でも集会を開き、新指導部の下での結束をアピールしています。戦闘の長期化が懸念される中、世界経済に深刻な影響を与えているのが、石油施設などエネルギー関連施設への攻撃です。7日、イランの首都テヘランの石油施設が攻撃され、激しい炎と黒煙に包まれました。2月28日の攻撃開始以来、イスラエルがエネルギー関連施設を攻撃したのは初めてです。イランの軍隊への燃料供給に打撃を与えるため、エネルギー関連施設への攻撃が相次いでいます。イランによる報復攻撃は、中東の周辺諸国にも被害をもたらし続けていて…。隣国のイラクやサウジアラビア、アラブ首長国連邦、バーレーンといった周辺国の産油国のエネルギー関連施設を攻撃しています。中東情勢を受け、9日、原油の主要な国際指標のアメリカ産WTI原油の先物価格は一時1バレル＝110ドル台まで高騰していましたが、トランプ氏の発言を受け、1バレル＝80ドル台まで下落するなど乱高下しています。3月10日朝、片山財務相は、会見で9日夜オンラインで開かれたG7＝主要7か国の財務相会合で、石油備蓄の協調放出を含めて必要な手段を取ることで合意したことなどを、高市首相や赤沢経済産業相に報告したと述べました。高市首相からは、「自分もこれからいろいろ動かなければいけない」と話があったということです。原油価格の高騰は、すぐにも静岡県内経済に打撃を与えそうです。静岡県内のガソリンスタンドなど石油製品の販売事業者で構成される「県石油商業組合」で聞きました。（県石油商業組合 板倉 正浩 専務理事）「あす水曜日に元売りの発表があり、恐らく20円以上の値上げになると言われてますので、そうすると市場の小売価格は、消費税等も含めると、それ以上の金額を今の価格にオンしなければならない。当然、ガソリンだけではなく、軽油、灯油、重油、全油種、同じように値上げがあるのではないかと思います。大体160円の看板であれば、それが20円とか30円値上がりすれば190円。もしかしたら、その翌週、来週あたりもまた値上げとも言われてますので、200円という数字になる可能性はある」暫定税率が廃止された効果は、今回の原油価格高騰で帳消しになると言い、元々苦しい経営環境にあるガソリンスタンドにとって、さらに厳しい状況が続くのではと懸念しています。（県石油商業組合 板倉 正浩 専務理事）「今回のことに関係なく、ガソリンスタンドの場合、ピーク時から半減してますから、そういった意味では、ガソリンスタンドがなくなっていく可能性は高い。なるべくこのインフラは、残していただきたいなとは思っているが、ちょっと今厳しい状況ではある」一方で、経済の専門家が、過去、原油高が起きた事例をもとに家計への試算をしました。ロシアのウクライナ侵攻があった2022年は、年平均で1バレル97ドル。イラン情勢の緊迫があった2022年は1バレル109ドルでした。（第一生命経済研究所 永濱 利廣 首席エコノミスト）「仮にその状況と同じような原油価格の上昇が実現し、かつ為替レートを足元から横ばいで推移すると仮定すると、10か月ぐらいの時差はあるが、年間の家計負担は2022年並みなら2万5千円。過去最高の2012年並みなら3万6千円、年間負担が増える計算になります」また、原油価格の高騰は、ガソリンのみならず、あらゆる物やサービスの値段に影響があると指摘します。（第一生命経済研究所 永濱 利廣 首席エコノミスト）「（ガソリンの）次に影響が出てくるのが、電気、ガス料金です。これは3か月から5か月ぐらいの時差を伴って上がってくる。今から3か月から5か月というと、まさに最も電気を使う季節と言われる夏に重なり、かなり電気料金が上がる可能性が出てきたというとこです。さらに、原油が上がると…例えば船の重油の値段も上がり、魚の値段が上がる。あとは、ハウス栽培の野菜･果物は業務用ガソリンでビニールハウスを温めますから値上がり。さらには、食料品は基本的に輸送しますので物流コストの上昇などによってさらに遅れて食料品の価格上昇というのがじわじわ効いてくると思います」このまま戦争が長期化すると、私たちの生活へも大きな影響が避けられなくなりそうです。