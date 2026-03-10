『天国の階段』出演 クォン・サンウ、内装修繕や雪に大はしゃぎ…妻＆長女とアメリカの自宅で過ごす“完全オフな素顔”
韓国俳優のクォン・サンウ（49）が、10日までに妻で韓国俳優のソン・テヨン（45）のYouTubeチャンネルに登場。長女・リホさん（11）や妻とアメリカの自宅で過ごす様子が公開された。
【動画】「雨の日の楽しいデート」妻＆長女とアメリカで過ごす“完全オフな”クォン・サンウの素顔
ソン・テヨンは「久しぶりにあったクォン・サンウ（ハート）ソン・テヨンの雨の日の楽しいデートVlog」と題した動画で、雨の日に夫婦で食事を楽しむ仲むつまじい様子をアップした。
韓国から移住先のアメリカへ帰国したクォン・サンウは、15時間眠り続けたものの「まだ時差ボケが残っている」と告白。韓国では不眠気味だというが、「家族と一緒にいるとよく眠れるみたい」と語り、家族への深い信頼と愛がにじみ出ている。
さらに、白を基調としたシンプルで洗練されたアメリカの自宅も公開。内装の修繕に勤しむクォン・サンウの貴重な姿や、長女とTWICEのコンサートを満喫する様子など、プライベート感あふれるシーンが次々と映し出されていた。
動画の後半には、玄関が開かなくなるほどの大雪に感激する一家の姿も。長女と雪まみれで無邪気に遊ぶ姿や、雪の中を全力で走り回るクォン・サンウの姿など、スクリーン越しとは違う、“パパ・クォン・サンウ”の完全オフな素顔が凝縮された内容となっている。
久しぶりに家族が集結したひと時に、ソン・テヨンは「夫と一緒だからこそ幸せだった日常」とつづり、終始和気あいあいとした家族の日常を垣間見せた。
クォン・サンウは、アジアを中心に日本でも初めて大きな韓流ブームを巻き起こした名作『天国の階段』に出演し、“涙の貴公子”として注目を集め高い人気を誇った。2008年にソン・テヨンと結婚。翌年2月に長男・ルッキさん（17）が誕生。15年1月に長女が誕生。20年にアメリカへ移住した。
【動画】「雨の日の楽しいデート」妻＆長女とアメリカで過ごす“完全オフな”クォン・サンウの素顔
ソン・テヨンは「久しぶりにあったクォン・サンウ（ハート）ソン・テヨンの雨の日の楽しいデートVlog」と題した動画で、雨の日に夫婦で食事を楽しむ仲むつまじい様子をアップした。
韓国から移住先のアメリカへ帰国したクォン・サンウは、15時間眠り続けたものの「まだ時差ボケが残っている」と告白。韓国では不眠気味だというが、「家族と一緒にいるとよく眠れるみたい」と語り、家族への深い信頼と愛がにじみ出ている。
動画の後半には、玄関が開かなくなるほどの大雪に感激する一家の姿も。長女と雪まみれで無邪気に遊ぶ姿や、雪の中を全力で走り回るクォン・サンウの姿など、スクリーン越しとは違う、“パパ・クォン・サンウ”の完全オフな素顔が凝縮された内容となっている。
久しぶりに家族が集結したひと時に、ソン・テヨンは「夫と一緒だからこそ幸せだった日常」とつづり、終始和気あいあいとした家族の日常を垣間見せた。
クォン・サンウは、アジアを中心に日本でも初めて大きな韓流ブームを巻き起こした名作『天国の階段』に出演し、“涙の貴公子”として注目を集め高い人気を誇った。2008年にソン・テヨンと結婚。翌年2月に長男・ルッキさん（17）が誕生。15年1月に長女が誕生。20年にアメリカへ移住した。