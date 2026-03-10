東京Vは10日、目黒区立五本木小学校で、6年生59人に「Jリーグ環境教育授業」を行った。気候アクションアンバサダーを務めている選手会長のDF深沢大輝（27）と同副会長のMF稲見哲行（26）が、子供たちと一緒に地球温暖化について勉強。続いてグループワークを行い、何ができるかなどを考えた。小学生からは「コンビニ袋の5円は安い。それよりエコバッグをもっと安く」「エアコンのフィルターをきれいに」などの意見も出た。その後、人工芝の校庭で子供たちとボールを使ってレクリエーションも行った。

選手も地球温暖化は実感していて、深沢は「練習は日中なので、夏はほてってアイスバスに入り続けても体温下がらない。体の危険感じる。子供が外で遊ぶのリスク感じる」稲見も「夏は練習中、足の裏が熱い。皮がむけることもある」と、いう。

深沢は「サッカーを通じて触れあうことができて、自分にも新鮮だった。子供にしかないパワーがあり、元気をもらえた。純粋さを持ち続けたい」稲見も「大人の行動を見て、子供も自分たちの未来に何かできることはないか考えてくれた。気候アクションのアイデアが出たが、小学生はすごい」と驚いた様子。昨年からJリーグと各クラブが取り組んでいるが、23区内で開催されたのはこれが初めて。今後もクラブとして取り組んでいく考えだ。