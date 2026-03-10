スペースXは日本時間2026年3月10日、ケープカナベラル宇宙軍基地から「ファルコン9（Falcon 9）」ロケットを打ち上げ、EchoStar社の放送衛星「EchoStar 25（EchoStar XXV）」を所定の軌道へ投入しました。スペースXはX（旧Twitter）の公式アカウントで衛星の分離成功を報告しています。

打ち上げに関する情報は以下の通りです。

打ち上げ情報：Falcon 9（EchoStar XXV）

・ロケット：Falcon 9 Block 5

・打ち上げ日時：日本時間 2026年3月10日 13時19分

・発射場：ケープカナベラル宇宙軍基地（アメリカ）

・ペイロード：EchoStar 25（EchoStar XXV）

スペースXのミッションページによると、第1段ブースター（B1085）は今回が14回目の飛行で、これまでにCrew-9（NASA有人ミッション）、RRT-1、Blue Ghost Mission 1（Firefly Aerospace月着陸ミッション）、Fram2（民間有人極軌道ミッション）、SXM-10（衛星ラジオ放送衛星）、MTG-21、そしてスターリンクミッション7回に使用されてきました。打ち上げ後、第1段ブースターは大西洋上のドローン船「A Shortfall of Gravitas（ASOG）」への着艦に成功しました。同ドローン船への着艦は146回目、スペースX全体では583回目のブースター着艦成功となります。

今回はスペースXにとって2026年で30回目の打ち上げであり、通算650回目のミッションです。また、同社にとって2026年初の静止遷移軌道への打ち上げとなりました。

EchoStar 25とは

EchoStar 25は、EchoStar社の子会社であるDISH Networkが運用する直接放送衛星（Direct Broadcast Satellite）です。Lanteris Space（旧Maxar Space Systems、現在はIntuitive Machines傘下）が同社の「1300シリーズ」衛星バスをもとに製造しました。質量は約6800kg、設計寿命は15年です。静止遷移軌道へ投入された後、自らの推進装置で西経110度の静止軌道へ移動し、北米全域に向けて高出力のマルチスポットビームによるテレビ放送サービスを提供します。通信周波数帯は、宇宙から地上向けが12.2〜12.7GHz、地上から宇宙向けが17.3〜17.8GHzです。

DISH Networkにとって新たな放送衛星の打ち上げは、2010年の「EchoStar 15」以来16年ぶりとなります。後継機の「EchoStar 26」はすでに2025年5月にLanteris Spaceへ発注されており、2028年の打ち上げが予定されています。

