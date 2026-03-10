第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組の最終戦で日本と対戦するチェコのパベル・ハジム監督（54）が10日、東京ドームでの試合を前に会見した。

チェコは初出場した2023年の前回大会の1次ラウンド初戦で中国を破って大会初勝利。日本戦では先発の右腕サトリアがチェンジアップで大谷から空振り三振を奪って注目を浴びた。日本代表のロッカーを訪れてユニホームを交換するなど交流も話題となった。

この3年間で日本との親交を深め、侍ジャパン前監督・栗山英樹氏が同国野球の名誉アンバサダーに就任した。

ハジム監督は「信じられないような3年間。欧州選手権には栗山監督も来てくれました。この3年間はNPB始め、日本の野球に大変感謝しています。言い尽くせません」と感謝を口に。前回大会の対戦は2023年3月11日で、「福島で3月11日に起きた悲劇の日に試合をしたことも覚えています」と語った。

ハジム監督は神経科医。大半の選手も別の仕事を持ちながら野球に打ち込む姿は感動を呼んでいる。「消防士もエンジニアも工業デザイナーもいる。野球以外のプロフェッショナルもいる。グランドキーパーやチェコ野球の広報もいる。多様な仕事が混ざっている。私も新しい会社を始めるところです」と明かした。

昨年の欧州選手権では3位となり、会見にはその銅メダルを胸に出席。「ここにメダルを持って来たのは見てほしかったから。私たちは観光で東京に来たわけではない。欧州選手権で激しい戦いの末にメダルを取った。このメダルはプロフェッショナルの戦いで勝利した証で、誇らしい象徴」と触れ、「私たちの野球でなしえた結果をあまり知られていない。グラウンドでは大差がつくこともあるが、未来に向けて近づきたい」と意欲的に語った。