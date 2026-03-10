

東京を代表する桜の名所、皇居千鳥ヶ淵の春が今年もやってきました。4月22日（水）まで、千代田区内各所で「千代田のさくらまつり」を開催中です。

最大の見どころは、全長約700メートルのさくら並木が幻想的に輝く「皇居千鳥ヶ淵 夜桜ライトアップ」。さらに今年は、人気アニメ「わたしの幸せな結婚」との初コラボスタンプラリーや、観光大使リラックマの5周年記念グッズの発売など、例年以上に多彩なコンテンツが目白押しです。混雑回避に欠かせないボートの事前予約「スマートチケット」の情報など、スムーズにお花見を楽しむための最新情報を詳しくお届けします。

幻想的な夜の散歩道「皇居千鳥ヶ淵 夜桜ライトアップ」

皇居千鳥ヶ淵・夜桜ライトアップ

千代田の春に欠かせないのが、お濠（ほり）に沿って咲き誇る桜のライトアップです。2026年も3月下旬から4月上旬にかけて、約700メートルにわたる「千鳥ヶ淵緑道」が鮮やかに彩られます。

今年のライトアップは、環境への配慮が一段と進化しています。再生可能エネルギーを活用した「Eサイクルちよだ」の仕組みを取り入れ、ライトアップによるCO2排出量を実質ゼロにするカーボンオフセットを実施。美しい景観を楽しみながら、未来の桜を守る取り組みにも触れることができます。なお、期間中の土日は混雑緩和のため歩行者の一方通行規制を実施予定。公式サイトのリアルタイム混雑状況を確認しながらのお出かけがおすすめです。

待ち時間なし！千鳥ヶ淵ボート「スマートチケット」の活用術

千鳥ヶ淵ボート

毎年、数時間待ちの行列ができるほど人気の千鳥ヶ淵ボート。水上から見上げる桜は格別ですが、「並ぶのはちょっと……」という方に朗報です。今年も日時を指定して事前購入できる「スマートチケット」を販売します。

このチケットは3月10日から公式サイトで販売を開始しており、1艘（3名まで）1万2,000円で1時間の乗船が確約されます。観桜期の通常料金は1艘1時間3,000円（区民1,600円）ですからかなりのプラス料金ですが、売上の一部は「千代田区さくら基金」に寄付され、桜の景観保全に役立てられます。大切な人との特別な時間を、行列に惑わされずスマートに予約してみてはいかがでしょうか。

「わたしの幸せな結婚」と初コラボ！スタンプラリー開催

「わたしの幸せな結婚」コラボ「春の都ちよだの桜結いめぐり」スタンプラリー

2026年の注目トピックは、人気アニメ「わたしの幸せな結婚」とのコラボレーション。3月11日（水）から「春の都ちよだの桜結いめぐり」と題したスタンプラリーがスタートします。

飯田橋サクラテラスや東京大神宮など、区内5ヶ所のスポットを巡りスタンプを集めると、限定のノベルティがもらえます。さらに、主人公の美世と清霞が千鳥ヶ淵でボートに乗ってお花見を楽しむ、このイベントのためだけの描き下ろしイラストも登場。キャラクターの等身大パネルとの記念撮影や、描き下ろしイラストを使用したクリアファイル、アクリルパネルなどの限定グッズ販売も行われ、ファンにはたまらない内容。作中で描かれる大正浪漫風の世界観と、皇居の石垣や桜の風景は相性抜群。この期間だけの特別な体験です。

リラックマ5周年記念＆おトクなキャンペーンも見逃せない

写真左：おでかけぬいぐるみキーホルダー（観光大使キイロイトリ）各2,200円（税込）※おひとり様４個まで。千代田区観光案内所で販売 写真右：スタンプラリーイメージ 参加費100円 ©2026 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

千代田区観光大使に就任して5周年を迎える「リラックマ」のアニバーサリー企画も進行中です。3月17日（火）には、観光大使の半纏（はんてん）を粋に着こなした「キイロイトリ」のぬいぐるみを新発売。さらに、区内3施設を巡るデザインマンホール記念スタンプラリーも実施中です。

「得とく周遊キャンペーン」開催中。「Kanpai Kanda Ticket」は3月下旬〜開催予定

また、グルメやショッピングを楽しみたい方には、約100店舗が参加する「得とく周遊キャンペーン」や、神田エリアの飲食店で日本酒と肴をおトクに楽しめる「Kanpai Kanda Ticket」がおすすめ。お花見の後は、美味しい料理と地酒で春の夜を締めくくる、そんな贅沢なコースも計画してみてはいかがでしょうか。

「千代田のさくらまつり2026」開催概要・基本情報

お出かけ前にチェックしておきたい、イベントの基本情報をまとめました。

開催期間： 2026年3月5日（木）〜4月22日（水）

メイン会場：皇居千鳥ヶ淵、千鳥ヶ淵緑道、神田エリアなど

千鳥ヶ淵アクセス：東京メトロ「半蔵門駅」5出口・「九段下駅」2出口から徒歩約5分

【主な催し】

夜桜ライトアップ： 3月下旬〜4月上旬（千鳥ヶ淵緑道）

「わたしの幸せな結婚」コラボラリー： 3月11日（水）〜4月22日（水）

リラックマ限定グッズ発売： 3月17日（火）〜

【ボート予約（スマートチケット）】

料金：1万2,000円/1艘（3名まで、1時間）発売中

【参考】

水面と桜が映える「千鳥が淵」の桜を満喫 東京都内の駅から歩ける散策スポット 半蔵門駅〜九段下駅間 (東京都 千代田）

https://tetsudo-ch.com/12877513.html

皇居のお濠を埋め尽くすような桜と、最新のエンターテインメントが融合する2026年の「千代田のさくらまつり」。ライトアップで夜桜を堪能するのはもちろん、ボートでの水上散歩や、アニメ・キャラクターとのコラボラリーなど、一日中楽しめる内容となっています。

特に人気のボート予約（スマートチケット）や限定グッズは早めのチェックが安心です。皇居のお濠に舞う桜を眺めながら、あなただけの特別な春の1日を計画してみてはいかがでしょうか。

（画像：千代田区観光協会）

鉄道チャンネル編集部

（旅と週末おでかけ！鉄道チャンネル）