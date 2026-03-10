山粼一渉が16得点と奮闘もノーザンコロラド大学敗退…“ドラ1指名”SR渋谷との交渉期限は6月末日

3月10日（現地時間9日）、「Bリーグドラフト2026」で全体1位指名を受けた山粼一渉が所属するノーザンコロラド大学（第5シード）が、ビッグスカイ・カンファレンスの決勝トーナメント「スターチマッドネス」の準々決勝にてモンタナ大学（第4シード）と対戦した。

ノーザンコロラド大はレギュラーシーズン最終戦でもモンタナ大と対戦し、85－57で快勝していた。しかし、この日は序盤から一転して苦しい展開となる。相手のエース、マネー・ウィリアムズを中心とした猛攻を止められず、32－49と17点のビハインドを背負って前半を折り返した。

後半に入るとノーザンコロラド大が猛追を見せる。開始直後に7－0のランを炸裂させると、着実に点差を縮めていき、試合残り1分33秒には、山粼が起死回生の3ポイントを沈めて81－83と2点差まで詰め寄った。しかし、逆転には至らず最終スコア89－95で敗れ、全米大学の頂点を決めるNCAAトーナメントへの出場を逃した。

ノーザンコロラド大は、クイン・デンカーが29得点4リバウンド8アシスト、山崎は30分出場し、チームで2番目となる16得点に加え、4リバウンド1アシスト1スティールをマークした。一方、勝利したモンタナ大はウィリアムズが40得点7リバウンド3アシストと爆発的なパフォーマンスを見せた。

「Bリーグドラフト2026」で山粼を指名したサンロッカーズ渋谷との契約締結可能期間は、NCAAトーナメント終了後から6月末日までとなっており、今後の動向から目が離せない。

■試合結果



ノーザンコロラド大学 89－95 モンタナ大学



UNCO｜32｜57｜＝89



MONT｜49｜46｜＝95











