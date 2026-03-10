まさかのバッティング


▶▶この作品を最初から読む

「自分磨きなんて時間と金の無駄、マウントのための自己満足」？

子どもが生まれてから自分にかける時間もお金もなく、周囲の人々にバカにされる日々を送っていたのは太郎ママ。夫には「ブス」と罵られ、ママ友には下に見られ「美容なんて興味ないでしょ」と嫌味を言われる毎日。

しかし彼女はそんな状況をどうでもよく思い、全てを諦めていました。夫が浮気をするまでは…。

夫の不倫発覚やママ友トラブルに巻き込まれたのをきっかけに、彼女も自身の改革を目指すようになっていきます。

そんな、現状に諦めを抱いていた一人の主婦が変わっていくエピソードをお送りします。

※本記事はマルコ著の書籍『整形主婦 サレ妻の逆襲』から一部抜粋・編集しました。

登場人物


太郎君ママは夫の浮気に気づいてそれを問い詰めますが、夫は専業主婦は離婚するだけ損だろうと開き直ります。太郎君ママは言い返すこともできず、ママ友のD君ママに相談するのでした。焼肉屋を経営するD君ママの夫に雇ってもらうことを決めた太郎君ママ。しかし夫は「家事を手伝えと言われそうで嫌だ」と太郎君ママのパートに反対します。

わかったかバカ旦那


それを知ったD君ママは怒りで太郎君の家へやってきて、太郎君パパを殴り付けるのでした。こうして太郎君ママは焼肉店で働き始めることができました。

整形したことがバレて…


D君ママは以前整形をしていることを太郎君ママに打ち明けたことがありました。しかし、D君ママの整形前の写真が子どもたちの園のママ友たちの間に流出して話題になってしまい、D君ママが子どもの送迎えに来ることはなくなってしまったのでした……。

ぼんやりして大丈夫？


ご飯いつにします？


2人はダメだよね…


2人っきり！？


犬系男子…


仕方ないよね…


いつまで待たせるの？


このまま気楽に付き合っていたい


著＝マルコ／『整形主婦 サレ妻の逆襲』