なでしこジャパンがベトナム戦のスタメンを発表！ 長谷川唯、清水梨紗、谷川萌々子らが先発！ GS３連勝なるか【女子アジア杯】
現地３月10日、オーストラリアで開催されている女子アジアカップのグループステージ第３節で、ニルス・ニールセン監督が率いるなでしこジャパンがベトナムと対戦する。この試合に先立ち、スターティングメンバーが発表された。
開幕２連勝ですでに決勝トーナメント進出を決めているなか、首位通過を狙うなでしこジャパンは、キャプテンの長谷川唯や清水梨紗、谷川萌々子らが先発に名を連ねた。
試合は日本時間18時にキックオフ予定。スタメンは以下のとおりだ。
【スターティングメンバー】
１ 山下杏也加(GK)
２ 清水梨紗
４ 熊谷紗希
５ 高橋はな
９ 植木理子
10 長野風花
13 北川ひかる
14 長谷川唯(C)
15 藤野あおば
17 浜野まいか
19 谷川萌々子
【サブメンバー】
３ 南 萌華
６ 古賀塔子
７ 宮澤ひなた
８ 清家貴子
11 田中美南
12 平尾知佳(GK)
16 山本柚月
18 林穂之香
20 松窪真心
21 守屋都弥
23 大熊 茜(GK)
24 成宮 唯
25 千葉玲海菜
26 土方麻椰
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
