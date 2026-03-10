17年ぶりWBC8強に主将も監督も号泣。韓国代表、“惨事の連鎖”を断ち切った「東京ドームの奇跡」

韓国代表が3月9日に行われたWBC（ワールド・ベースボール・クラシック）1次ラウンド・プールC最終戦でオーストラリアに7-2で勝利し、マイアミで行われる準々決勝への進出を決めた。

プール成績2勝2敗でオーストラリア、台湾と並び、最後は「失点率」の差で8強入り。会場にはKBOやCPBLなどで活動する人気チアリーダーのハ・ジウォンらも駆け付けたなか、韓国は「5点差以上、2失点以下で勝利」という極めて厳しい条件を土壇場で成し遂げた。

「ほとんどみんな泣いていた」

戦前の予想では、韓国が突破条件を達成する確率は極めて低かった。台湾戦までの3試合で計8本の被本塁打を記録した不安定な投手陣に加え、侍ジャパンと接戦を演じたオーストラリアの戦力を考慮すれば、韓国が準々決勝進出を果たすには“奇跡”を起こすしかなかった。

ただ、その奇跡が現実となった。日本と台湾に連敗し、絶望的かと思われた準々決勝への希望を、自らの手で手繰り寄せた。それほどまでに、韓国が辿ったベスト8進出への道のりは劇的だった。

選手は序盤から闘志を燃やした。2回に先制2ラン本塁打を放ったムン・ボギョンは「ハルスイッタ！（できる！）」と叫び、チームの士気を高めた。主将イ・ジョンフは3回に長打を放って二塁ベースに到達すると、出塁時に行う「飛行機ポーズ」も披露せず両手を合わせ、切実な姿を見せた。

誰もが最後まで諦めずに戦った。準優勝した2009年大会を最後に、WBCで2013年、2017年、2023年と3大会連続1次ラウンド敗退が続いた「惨事の連鎖」を断ち切るために、全員が執念を見せた。韓国野球委員会（KBO）もかつてない規模のサポートを惜しまず、リュ・ジヒョン監督をはじめとしたコーチ陣全員がWBCのためにすべてを捧げた。

韓国代表（写真提供＝OSEN）

リュ・ジヒョン監督は試合直後の記者会見では涙をこらえたが、その後のミックスゾーンではこみ上げる感情を抑えきれなかった。「今日は私の人生最高の試合だ」と心境を明かした指揮官は、「野球人生で最も重要な局面で良い結果が出た。同じユニホームを着ている我々の選手たち、コーチ陣、KBO職員、そしてKBO全10球団すべてに感謝する。特に、KBO全10球団の協力がなければサイパンキャンプも難しかっただけに、感謝している。KBOも総裁も私が望む要求事項を99%聞き入れてくださった。そのような支援の積み重ねが競技力に繋がり、良い結果に繋がった」と振り返った。

選手たちもまた、「惨事」や「屈辱」というレッテルを剥がすために必死になり、またそれを強く意識していた。試合終了の瞬間、韓国の選手は誰からともなく抱き合って喜びながらも、同時に涙を流した。

大会前に「自分が惨事の主役だった」と自責していた主将イ・ジョンフは、準々決勝進出が決まると右翼のポジションでそのまま座り込み、グラブに顔を隠してむせび泣いた。16年ぶりに代表復帰したベテラン左腕リュ・ヒョンジンも、これまで数多くの大舞台を経験したにもかかわらず、チームメイトとともに感激の涙を流した。前回の2023年大会では負傷でマウンドに一度も上がれず、ベンチで惨事を見守ったコ・ウソクも感極まった表情を見せた。

韓国投手陣は国内の多くのプロ野球ファンや関係者が心配し、懸念の対象だった。誰もが投手陣に対する不安を口にしていた。選手たち本人も世論を知っていた。オーストラリア戦で先発登板するも負傷で緊急降板したソン・ジュヨンは、「自分は3回涙が出ました。9回に（チョ・）ビョンヒョンが必死に抑えている姿を見て申し訳なさがあって…。準々決勝が確定した時、そしてロッカールームに戻って一人でいる時に涙が出てきました」と語った。

韓国代表（写真提供＝OSEN）

続けて、「（コ・）ウソクが9回表に泣いているのを見ました。ほとんどみんな泣いていました。（リュ・）ヒョンジン先輩も泣いて、（クァク・）ビンも泣いていました」とし、「サイパンキャンプから一緒に過ごしてきたメンバーだからこそ感慨深いです。サイパンからほぼ2カ月間、このメンバーとともにしてきましたから」とチームの結束を明かした。

4大会連続1次ラウンド敗退の危機を逃れ、17年ぶりのベスト8進出で歓喜の涙を流した韓国。14日にローンデポ・パークで行われる準々決勝ではプールDの1位と対戦する。

（記事提供＝OSEN）