「ひどい」「恥ずかしい」FA杯でパネンカ失敗のブレントフォードFWを現地紙が批判。一方、指揮官は――「サッカー選手にとって最も簡単なのは…」

「ひどい」「恥ずかしい」FA杯でパネンカ失敗のブレントフォードFWを現地紙が批判。一方、指揮官は――「サッカー選手にとって最も簡単なのは…」