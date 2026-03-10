「ひどい」「恥ずかしい」FA杯でパネンカ失敗のブレントフォードFWを現地紙が批判。一方、指揮官は――「サッカー選手にとって最も簡単なのは…」
現地３月９日、FAカップの５回戦でウェストハムとブレントフォードが対戦。試合は２−２のドローで突入した延長戦でも決着がつかず、PK戦を５−３で制したウェストハムが勝利した。
激闘が繰り広げられたなか、試合後に話題となっているのが、ブレントフォードFWダンゴ・ウアタラのPK失敗だ。
24歳のブルキナファソ代表は、PK戦で正面へのチップキック、いわゆるパネンカを選択。しかし、相手GKに完璧に読まれ、止まられてしまった。
「ウェストハムの勝利は、ダンゴ・ウアタラのひどいPKによるものだった」と報じたのは、イギリスの有力紙『The Guardian』だ。「彼は異常に長い間を置いた後、恥ずかしいほど弱いパネンカを蹴り、ボールは（ウェストハムのGK）アルフォンス・アレオラの手にそっと収まった」と伝えた。
チームのFA杯敗退に繋がった痛恨の失策。それでも、同紙によれば、キース・アンドリュース監督は試合後に「まったく腹は立っていない」と語り、ウアタラを擁護したという。45歳の指揮官は、こう続けている。
「サッカー選手にとって最も簡単なのは、PKを蹴らないことだ。あの舞台でPKを打つのは、信じられないほどの勇気が必要なんだ。PKを失敗した選手たちを糾弾する風潮は嫌いだ。英雄と称えられた選手たちが、嘲笑され、迫害される。それは嫌悪すべきことだ」
所属選手を守った格好だ。
【動画】相手GKは難なくキャッチ。ブレントフォードFW がPK戦で痛恨のパネンカ失敗
