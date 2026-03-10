インスタグラムを更新した熊谷。（C）Getty Images

　ニルス・ニールセン監督が率いる日本女子代表は、オーストラリアで開催中の女子アジアカップに参戦している。ここまで第１節のチャイニーズ・タイペイ戦（２−０）、第２節のインド戦（11−０）に勝利しており、２連勝で決勝トーナメント進出を決めた。

　そんななか、熊谷紗希が３月９日にインスタグラムを更新し、「お誕生日おめでとう。これからもみんなで楽しいことたくさんしようね」と綴り、５枚の写真をアップロード。同日に誕生日を迎えた長野風花をなでしこジャパンの選手たちと祝うショットを公開した。
 
　この投稿に対して、フォロワーからは「写真最高です！」「誕生日おめでとう」「みんな可愛い」「ハッピーバースデ―」などのコメントが寄せらており、長野本人は「だーーーーーーーいすき。いつもありがとう！」と反応している。

　仲の良さが垣間見えるなでしこジャパンは、日本時間10日の18時に首位通過を懸けてベトナムと相まみえる。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【画像】なでしこメンバーから祝福される長野