　10日の日経225オプション2026年3月限（最終売買日3月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万9673枚だった。うちプットの出来高が1万1145枚と、コールの8528枚を上回った。プットの出来高トップは5万2000円の987枚（800円安220円）。コールの出来高トップは6万円の1035枚（4円安4円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　17　　　　　　　 1　　75000　
　　 2　　　　　　　 1　　70000　
　　 2　　　　　　　 1　　68000　
　　 3　　　 0　　　 1　　66000　
　　 1　　　 0　　　 1　　65500　
　　 3　　　 0　　　 1　　65000　 10980 　　　　　　　 2　
　　12　　　 0　　　 1　　63500　
　 182　　　-1　　　 1　　63000　
　　96　　　 0　　　 1　　62500　
　 311　　　-2　　　 1　　62000　
　　 1　　　-1　　　 1　　61875　
　　 1　　　-2　　　 2　　61750　
　　60　　　-1　　　 2　　61500　
　　 3　　　-3　　　 2　　61250　
　　 2　　　-2　　　 2　　61125　
　 511　　　-1　　　 3　　61000　
　　 7　　　-3　　　 2　　60875　
　　11　　　-3　　　 2　　60750　
　　 6　　　-2　　　 3　　60625　
　　92　　　-2　　　 3　　60500　
　　 7　　　-7　　　 3　　60375　
　　36　　　-5　　　 3　　60250　
　 141　　　-4　　　 4　　60125　
　1035　　　-4　　　 4　　60000　
　　 6　　　-6　　　 5　　59875　
　　 2　　　-8　　　 4　　59750　　5380 　　　　　　　 1　
　　 4　　　-6　　　 4　　59625　
　　71　　　-4　　　 8　　59500　　5105 　　　　　　　 1　
　　 4　　　-9　　　 6　　59375　
　　19　　　-9　　　 7　　59250　
　 106　　 -17　　　11　　59125　
　 317　　　-1　　　15　　59000　
　　 8　　 -55　　　11　　58875　
　　14　　　-6　　　18　　58750　
　　 3　　　 0　　　20　　58625　
　 105　　　 0　　　22　　58500　
　　 3　　 -15　　　15　　58375　
　　30　　　-6　　　28　　58250　
　　11　　 -11　　　26　　58125　
　 497　　　+2　　　33　　58000　
　　11　　　-9　　　32　　57875　　3605 　 -2090　　　 1　
　　28　　 -15　　　28　　57750　
　　10　　 -23　　　25　　57625　
　 270　　　+8　　　50　　57500　　3290 　 -2055　　　 1　
　　 8　　　　　　　40　　57375　
　　26　　　-1　　　56　　57250　
　　 4　　　-4　　　62　　57125　
　 582　　 +13　　　79　　57000　　3165 　 -1885　　　 6　
　　26　　 -20　　　63　　56875　
　　36　　　-7　　　88　　56750　　2680 　　　　　　　 1　
　　22　　 +13　　 104　　56625　
　 506　　 +36　　 126　　56500　　2485 　 -1990　　　 9　
　　12　　 +14　　 114　　56375　
　 120　　 -18　　 122　　56250　
　　11　　　　　　 138　　56125　
　 739　　 +74　　 204　　56000　　2155 　 -1425　　　11　
　　 4　　+107　　 274　　55875　
　 274　　 -12　　 170　　55750　　2120 　 -1300　　　 2　
　　 8　　 +44　　 242　　55625　
　 458　　 +94　　 310　　55500　　1495 　 -1350　　　 8　
　　78　　 +76　　 310　　55375　
　 225　　+101　　 370　　55250　
　　19　　+245　　 550　　55125　