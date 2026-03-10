日経225オプション3月限（10日日中） 6万円コールが出来高最多1035枚
10日の日経225オプション2026年3月限（最終売買日3月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万9673枚だった。うちプットの出来高が1万1145枚と、コールの8528枚を上回った。プットの出来高トップは5万2000円の987枚（800円安220円）。コールの出来高トップは6万円の1035枚（4円安4円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
17 1 75000
2 1 70000
2 1 68000
3 0 1 66000
1 0 1 65500
3 0 1 65000 10980 2
12 0 1 63500
182 -1 1 63000
96 0 1 62500
311 -2 1 62000
1 -1 1 61875
1 -2 2 61750
60 -1 2 61500
3 -3 2 61250
2 -2 2 61125
511 -1 3 61000
7 -3 2 60875
11 -3 2 60750
6 -2 3 60625
92 -2 3 60500
7 -7 3 60375
36 -5 3 60250
141 -4 4 60125
1035 -4 4 60000
6 -6 5 59875
2 -8 4 59750 5380 1
4 -6 4 59625
71 -4 8 59500 5105 1
4 -9 6 59375
19 -9 7 59250
106 -17 11 59125
317 -1 15 59000
8 -55 11 58875
14 -6 18 58750
3 0 20 58625
105 0 22 58500
3 -15 15 58375
30 -6 28 58250
11 -11 26 58125
497 +2 33 58000
11 -9 32 57875 3605 -2090 1
28 -15 28 57750
10 -23 25 57625
270 +8 50 57500 3290 -2055 1
8 40 57375
26 -1 56 57250
4 -4 62 57125
582 +13 79 57000 3165 -1885 6
26 -20 63 56875
36 -7 88 56750 2680 1
22 +13 104 56625
506 +36 126 56500 2485 -1990 9
12 +14 114 56375
120 -18 122 56250
11 138 56125
739 +74 204 56000 2155 -1425 11
4 +107 274 55875
274 -12 170 55750 2120 -1300 2
8 +44 242 55625
458 +94 310 55500 1495 -1350 8
78 +76 310 55375
225 +101 370 55250
19 +245 550 55125
