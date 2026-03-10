日経225オプション4月限（10日日中） 5万3500円プットが出来高最多403枚
10日の日経225オプション2026年4月限（最終売買日4月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は4826枚だった。うちプットの出来高が3457枚と、コールの1369枚を上回った。プットの出来高トップは5万3500円の403枚（1645円安2000円）。コールの出来高トップは6万円の268枚（51円高291円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
44 -1 2 75000
20 -2 3 72500
54 -2 7 70000
32 -2 10 69000
21 -5 13 68000
17 -5 18 67000
20 -12 25 66000
67 -12 36 65000
6 -15 45 64500
80 -6 54 64000
5 +9 77 63500
32 -17 75 63000
15 -13 92 62500
61 +2 122 62000
1 130 61625
4 +5 143 61500
1 +7 151 61250
1 +5 159 61125
70 +13 180 61000
8 230 60625
16 -12 220 60500
268 +51 291 60000
40 +74 340 59500
2 385 59375
35 +68 350 59250
97 +35 400 59000
5 -15 390 58875
1 +5 420 58750
2 415 58625
12 0 460 58500
9 +105 550 58250
2 505 58125
119 +30 565 58000
1 555 57875
2 +260 745 57750
1 610 57625
13 +60 610 57500
2 +70 760 57250
3 815 57125
31 +135 835 57000
6 865 56750
1 875 56625
17 +115 985 56500
2 -190 975 56375
1 1010 56250
33 +230 1170 56000 3395 -2405 5
2 1265 55625
14 +250 1350 55500
1 1335 55375
30 +195 1575 55000 2905 -1235 18
1 1640 54875
3 1525 54750
5 -205 1775 54500 2735 -1715 3
2 1890 54375
5 1955 54250
3 2025 54125
18 +465 2170 54000 2275 -1035 124
3 +665 2315 53750
1 +225 2150 53500 2000 -1645 403
53250 1905 -1820 3
1 +90 2440 53000 1820 -1040 33
52750 1735 -1485 11
52500 1680 -1855 94
52000 1560 -865 51
