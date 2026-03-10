　10日の日経225オプション2026年4月限（最終売買日4月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は4826枚だった。うちプットの出来高が3457枚と、コールの1369枚を上回った。プットの出来高トップは5万3500円の403枚（1645円安2000円）。コールの出来高トップは6万円の268枚（51円高291円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　44　　　-1　　　 2　　75000　
　　20　　　-2　　　 3　　72500　
　　54　　　-2　　　 7　　70000　
　　32　　　-2　　　10　　69000　
　　21　　　-5　　　13　　68000　
　　17　　　-5　　　18　　67000　
　　20　　 -12　　　25　　66000　
　　67　　 -12　　　36　　65000　
　　 6　　 -15　　　45　　64500　
　　80　　　-6　　　54　　64000　
　　 5　　　+9　　　77　　63500　
　　32　　 -17　　　75　　63000　
　　15　　 -13　　　92　　62500　
　　61　　　+2　　 122　　62000　
　　 1　　　　　　 130　　61625　
　　 4　　　+5　　 143　　61500　
　　 1　　　+7　　 151　　61250　
　　 1　　　+5　　 159　　61125　
　　70　　 +13　　 180　　61000　
　　 8　　　　　　 230　　60625　
　　16　　 -12　　 220　　60500　
　 268　　 +51　　 291　　60000　
　　40　　 +74　　 340　　59500　
　　 2　　　　　　 385　　59375　
　　35　　 +68　　 350　　59250　
　　97　　 +35　　 400　　59000　
　　 5　　 -15　　 390　　58875　
　　 1　　　+5　　 420　　58750　
　　 2　　　　　　 415　　58625　
　　12　　　 0　　 460　　58500　
　　 9　　+105　　 550　　58250　
　　 2　　　　　　 505　　58125　
　 119　　 +30　　 565　　58000　
　　 1　　　　　　 555　　57875　
　　 2　　+260　　 745　　57750　
　　 1　　　　　　 610　　57625　
　　13　　 +60　　 610　　57500　
　　 2　　 +70　　 760　　57250　
　　 3　　　　　　 815　　57125　
　　31　　+135　　 835　　57000　
　　 6　　　　　　 865　　56750　
　　 1　　　　　　 875　　56625　
　　17　　+115　　 985　　56500　
　　 2　　-190　　 975　　56375　
　　 1　　　　　　1010　　56250　
　　33　　+230　　1170　　56000　　3395 　 -2405　　　 5　
　　 2　　　　　　1265　　55625　
　　14　　+250　　1350　　55500　
　　 1　　　　　　1335　　55375　
　　30　　+195　　1575　　55000　　2905 　 -1235　　　18　
　　 1　　　　　　1640　　54875　
　　 3　　　　　　1525　　54750　
　　 5　　-205　　1775　　54500　　2735 　 -1715　　　 3　
　　 2　　　　　　1890　　54375　
　　 5　　　　　　1955　　54250　
　　 3　　　　　　2025　　54125　
　　18　　+465　　2170　　54000　　2275 　 -1035　　 124　
　　 3　　+665　　2315　　53750　
　　 1　　+225　　2150　　53500　　2000 　 -1645　　 403　
　　　　　　　　　　　　　53250　　1905 　 -1820　　　 3　
　　 1　　 +90　　2440　　53000　　1820 　 -1040　　　33　
　　　　　　　　　　　　　52750　　1735 　 -1485　　　11　
　　　　　　　　　　　　　52500　　1680 　 -1855　　　94　
　　　　　　　　　　　　　52000　　1560 　　-865　　　51　