　10日の日経225オプション2026年5月限（最終売買日5月7日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は56枚だった。コールの合計出来高は11枚。コールの出来高トップは5万5500円の2枚（1910円）だった。プットのの合計出来高は45枚。プットの出来高トップは4万5000円の15枚（150円高715円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 1　　　　　　 565　　60125　
　　 1　　　　　　 575　　60000　
　　 1　　　　　　 630　　59750　
　　 2　　+205　　1005　　58000　
　　 2　　 +40　　1500　　56500　
　　 2　　　　　　1755　　56000　
　　 2　　　　　　1910　　55500　
　　　　　　　　　　　　　51000　　1760 　　　　　　　11　
　　　　　　　　　　　　　45000　　 715 　　+150　　　15　
　　　　　　　　　　　　　43000　　 545 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　42000　　 520 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　33000　　 175 　　 -15　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　31000　　 130 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　30000　　 122 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　28000　　　98 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　18000　　　28 　　　　　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　16000　　　38 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　10000　　　 8 　　　-4　　　 4　


株探ニュース