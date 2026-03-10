日経225オプション5月限（10日日中） 5万5500円コール1910円
10日の日経225オプション2026年5月限（最終売買日5月7日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は56枚だった。コールの合計出来高は11枚。コールの出来高トップは5万5500円の2枚（1910円）だった。プットのの合計出来高は45枚。プットの出来高トップは4万5000円の15枚（150円高715円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
1 565 60125
1 575 60000
1 630 59750
2 +205 1005 58000
2 +40 1500 56500
2 1755 56000
2 1910 55500
51000 1760 11
45000 715 +150 15
43000 545 1
42000 520 1
33000 175 -15 2
31000 130 1
30000 122 1
28000 98 1
18000 28 7
16000 38 1
10000 8 -4 4
株探ニュース
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
1 565 60125
1 575 60000
1 630 59750
2 +205 1005 58000
2 +40 1500 56500
2 1755 56000
2 1910 55500
51000 1760 11
45000 715 +150 15
43000 545 1
42000 520 1
33000 175 -15 2
31000 130 1
30000 122 1
28000 98 1
18000 28 7
16000 38 1
10000 8 -4 4
株探ニュース