フィギュア銅・中井亜美、“私服”にメダル姿で笑顔 担任教師にメダル見せるショットに「貴重なお写真」「ほとばしるJKパワー」「可愛い」
ミラノ・コルティナ冬季五輪フィギュアスケート女子で銅メダルを獲得した中井亜美（17）が、在籍する千葉・勇志国際高の公式インスタグラムに登場。帰国後に同校を訪れた際の貴重な写真が公開された。
【写真】「貴重なお写真」「可愛い」私服姿で高校の担任にメダルを見せ笑顔の中井亜美 ※3枚目
投稿では、「入学式では新入生代表として『夢はミラノオリンピックに出場すること』とあいさつをしてくれていました。オリンピック出場、そして銅メダル獲得と、在校生、卒業生、先生たちへたくさんの希望を届けてくれました。何より、オリンピックでのSPとFSも中井さんらしい飛び切りの笑顔が印象的で、先生たちもとっても嬉しかったです」と報告され、白のキャップとアウターのカジュアルな姿で銅メダルを手に笑顔を見せるショットや、担任の女性教師にメダルを見せ、うれしそうに笑っている中井の写真などを公開。
「多忙な中でも、オリンピック後に控えていた定期試験の勉強にもしっかり取り組んでいたそうですよ。競技も学業も全力で取り組む中井さんの姿にまた勇気をもらうエピソードでした」と、多忙な中学業にも熱心に取り組むエピソードも伝えられた。
コメント欄では「貴重なお写真をありがとうございます テレビの中でも学校でも壮行会でもメダルを取ってからでも変わらない笑顔なのが中井亜美さんの魅力に感じました」「ほとばしるJKパワー！夢を実現してしまったね」「学校での等身大の亜美ちゃんの姿も素敵ですね」「まじ超↑可愛いのに、尊敬できちゃう亜美ちゃんが大好きです」などの声が寄せられている。
