フィギュア銅・中井亜美、“私服”にメダル姿で笑顔 担任教師にメダル見せるショットに「貴重なお写真」「ほとばしるJKパワー」「可愛い」

フィギュア銅・中井亜美、“私服”にメダル姿で笑顔 担任教師にメダル見せるショットに「貴重なお写真」「ほとばしるJKパワー」「可愛い」