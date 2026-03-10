ワールド・ベースボール・クラシック

野球のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を戦う日本代表「侍ジャパン」は10日、1次ラウンド最終戦のチェコ戦に臨む。3連敗で敗退が決まったチェコだが、日本戦を前に公式SNSで示した敬意に注目が集まっている。

変わらぬ礼儀に喝采が広がった。

日本戦前日、チームの公式Xとインスタグラムに投稿されたのは侍ジャパン選手や東京ドームの客席にいる日本ファンを収めた11枚の写真。対戦相手への敬意を感じさせ、文面には「東京ドームでWBCを締めくくれることは、この上ない光栄だ」と綴った。

リスペクト精神に溢れた振る舞いは前回のWBCでも話題に。今大会でもその姿は変わらず、5日の韓国戦では初回表、先頭プロコプが打席に向かうと、韓国捕手のパク・ドンウォンと握手。試合後は一列に並んでファンに一礼し、喝采を浴びた。

SNSの投稿に対して、日本ファンは「貴国は対戦相手へのリスペクトが素晴らしいです」「お互いに全力で頑張りましょう」「チェコ大好き！」「仕事をしながら、土日練習してWBCに出場。頭が下がります」「楽しみにしてます！！！」と反応。プレーだけでなく礼儀でもファンの心を掴んだ。



（THE ANSWER編集部）