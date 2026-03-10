インスタグラム更新

フィギュアスケートの世界ジュニア選手権（エストニア・タリン）で日本男子初の連覇を達成した中田璃士（りお、TOKIOインカラミ）が9日、自身のインスタグラムを更新。応援への感謝をつづるとともに、衝撃の事実を明かした。

ショートプログラム（SP）、フリーともに圧巻の好演技を披露し、日本男子初の連覇を達成した中田。インスタグラムに、「世界ジュニア応援ありがとうございました！！」とつづった。

衝撃事実も明かされた。「今シーズンは怪我がありファイナルも全日本ジュニアも出れるか、わからない状況から、全日本ジュニアにも間に合うことができました」。苦境に立たされたが、「今までにないプレッシャー」と振り返った世界ジュニアまで、シーズンを颯爽と走り抜けた。

ミラノ・コルティナ五輪は年齢制限で出場資格がなかった17歳。来季、いよいよ戦いの舞台をシニアに移す。「来シーズンはシニアに上がります、長いようであっという間でした、シニアに上がったら挑戦者としてまた頑張ります」と闘志を高めていた。



（THE ANSWER編集部）