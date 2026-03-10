日本初の栄冠に輝いた25歳マジシャン、実は会社員との二足のわらじ 世界一のマジックに黒柳徹子絶句【徹子の部屋】
マジシャンのIbukiが、11日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金 後1：00）に出演する。
【写真】会社員もやりながら…世界一のマジシャン・Ibuki
Ibukiは、昨年7月に行われたマジックの世界大会“FISM”で日本人として初めてグランプリに輝いた。弱冠25歳にして世界の頂点に立ったIbukiは、実は会社員との二足のわらじを履く異色のマジシャン。黒柳徹子に会うため休暇を取っての出演となった。
両親は子どもの頃から「やりたいことをやりなさい」と常に尊重し応援し続けてくれているという。スタジオで披露された世界一のマジックに黒柳はまさかの絶句。「マジシャン」を志したきっかけや、日々の生活で感じる「職業病」、Ibukiを支えるチームメイトの存在など世界一までの歩みを明かす。世界一のマジックと黒柳のリアクションに注目だ。
【写真】会社員もやりながら…世界一のマジシャン・Ibuki
Ibukiは、昨年7月に行われたマジックの世界大会“FISM”で日本人として初めてグランプリに輝いた。弱冠25歳にして世界の頂点に立ったIbukiは、実は会社員との二足のわらじを履く異色のマジシャン。黒柳徹子に会うため休暇を取っての出演となった。
両親は子どもの頃から「やりたいことをやりなさい」と常に尊重し応援し続けてくれているという。スタジオで披露された世界一のマジックに黒柳はまさかの絶句。「マジシャン」を志したきっかけや、日々の生活で感じる「職業病」、Ibukiを支えるチームメイトの存在など世界一までの歩みを明かす。世界一のマジックと黒柳のリアクションに注目だ。