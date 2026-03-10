お笑いコンビ「バナナマン」の日村勇紀（53）が、9日深夜放送のTBS系「バナナマンのしらバナ」（月曜深夜0・06）に出演。意外なロケ地で人気芸人と遭遇したことを振り返った。

この日はゲストに「トム・ブラウン」が登場。独特なネタをバナナマンの前で披露し、2人は涙を流して笑った。

そんなトム・ブラウンの布川ひろきは「日村さんとは1回、せっかくグルメのロケで」と回想。3年ほど前だというが、日村はTBSの番組「バナナマンのせっかくグルメ！！」のロケでトム・ブラウンに偶然にも遭遇したという。

「俺、1回会ったことがあって。長崎にロケに行った時に、普通の町の公園でトム・ブラウンが何かやってんの」と回想。日村が「何やっているの？」と聞くと、トム・ブラウンの2人は「単独ライブの練習しています」と答えた。

これには平成ノブシコブシ・吉村崇も「えっ？公園で？」と驚き。日村は「普通の公園だよ」とまさかの現場を目撃したと振り返った。

設楽統は「長崎とか行く時って、もう（ネタが）できあがってない？」と、人気芸人のまさかの行動に大笑い。布川は「僕らできていなくて。公園でやっていました」と振り返っていた。