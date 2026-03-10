鬼越トマホーク・金ちゃん、良ちゃんが６日、ＡＢＥＭＡ「しくじり先生 俺みたいになるな！」に出演。配信で爆発的に稼いでいる芸人を明かした。

この日は「将来有望な若手が解散しないための授業」後半戦。金ちゃんは「ＴｉｋＴｏｋｅｒとの投げ銭バトルに没頭」しだしたら危険と解説。ピスタチオ伊地知を名指しした。

「伊地知さんは十代の女の子と投げ銭バトルをして僅差で勝ったんです。で、『ありがとうございます！』って言いながら感動して泣くっていう」と明かした。

金ちゃんは、つづけて「いま、吉本に四皇と呼ばれる方がいらっしゃいまして。ピスタチオ伊地知さん、トレンディエンジェルの斎藤司さん、スーパーマラドーナの武智さん、あとジャングルポケットのおたけさん。この４人が、みんなで投げ銭バトルを深夜１２時から２時間やっていますんで」と「Ｍ−１グランプリ２０１５」王者・斎藤の名も含む人気芸人たちの名を挙げた。

さらに、金ちゃんは「伊地知さんはリアルな話、誕生日の日、１日配信しただけで８００万円。（四皇の）他のみなさんも月平均１００（万円）はあります」と衝撃の金額を明かし、スタジオをザワつかせた。

伊地知は２０１０年に、お笑いコンビ・ピスタチオを結成し白目漫才で大ブレーク。２０２２年５月に解散し、以降はピン芸人として活動。