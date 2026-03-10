こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

楽天市場では、2026年3月4日（水）20時から3月11日（水）1時59分まで3ヶ月に1度の「楽天スーパーSALE」が開催中。

本日2026年3月10日は、ワンランク上の音楽体験が楽しめるXiaomi（シャオミ）の新作ワイヤレスイヤホン「REDMI Buds 8 Pro」がお得に登場しています。

また、「ショップ買いまわり」で最大10,000ポイントがゲット可能。なお、毎月5と0のつく日はさらにお得！ 本日は楽天カード利用でポイント4倍です。ぜひチェックしてみてください。

【3/11 01:59まで1,000円OFFクーポン】REDMI Buds 8 Pro ノイキャン ワイヤレスイヤホン 最大55dB ANC 長持ちバッテリー Hi-Res Audio 同軸トリプルドライバー 高音質 LDAC ハイレゾ Dolby AUDIO ノイズキャンセリング 通勤 3マイク Google Fast Pair IP54 Bluetooth5.4 9,980円 （クーポン利用で1,000円オフ：3月11日1時59分まで） 楽天で購入する PR PR

Xiaomiの新作ワイヤレスイヤホン「REDMI Buds 8 Pro」が1,000円オフ！ ハイレゾ品質のサウンドが楽しめる

2月24日に発売したXiaomi（シャオミ）のワイヤレスイヤホン「REDMI Buds 8 Pro」が、クーポン利用で早速1,000円オフになって登場しています。

同軸トリプルドライバーシステムを採用し、低音域は100Hz以下で最大2dBも向上。繊細な高音と輪郭のある重低音を両立しています。

高音質コーデック技術LDAC（エルダック）に対応。歪みを抑えたクリアなサウンドを実現しており、ワイヤレスでもハイレゾ品質のクリアなサウンドが楽しめますよ。

優秀なノイキャン機能を搭載。地下鉄などの大きな騒音もしっかりカット

周囲の騒音を劇的に軽減し、どこでも自分だけの静かな空間を作れるノイズキャンセリング機能が魅力です。

超高サンプリングレートで周囲の環境ノイズを検知。装着状態や環境に合わせてリアルタイムにノイズキャンセリングを自動調整してくれますよ。

ノイズキャンセリングとノイズマスキングを組み合わせによって、地下鉄や飛行機などの大きな騒音も強力にカットします。

トリプルマイク×AIノイズリダクションで、どこにいてもクリアな通話を実現。風切り音にも強く、風が強い場所でも聞き取りやすい通話が可能です。

マルチポイント接続やオーディオ共有にも対応。最大33時間連続で使えるパワフルバッテリーも魅力

マルチポイント接続に対応。2台の機器に同時接続できるので、スマホからノートPCへシームレスに切り替えができます。

1台の機器に2つのイヤホンを接続できるオーディオ共有もGOOD。友人や家族と音楽＆映像コンテンツをシェアしたい時に最適です。

イヤホン単体で最大8時間、ケース併用で最大33時間の再生が可能。

また、5分間の充電で2時間使える急速充電にも対応しているので、通勤や通学など毎日の使用にも安心。

IP54規格の防じん・防滴性能を備えており、雨の日や運動中の汗を気にせず使用できる耐久性の高さも特長です。

上記の表示価格と販売期間は執筆時のもの。変更の可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

Image/Source:楽天市場