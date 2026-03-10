推し活に使える「キーホルダー」→【セリア】に売ってた、、！（歓喜）

まだまだ続きそうな推し活ブーム。各ブランドからは、デイリー使いしやすい推し活グッズが続々と登場しているようです。今回編集部が見つけた【セリア】の「キーホルダー」は、推しのグッズを可愛く持ち歩けて、毎日のモチベーションが上がりそう。\110（税込）で推し活が楽しめるので、ぜひ売り切れ前にチェックしてみて。

バッグを可愛くアレンジできるキーホルダー

【セリア】「カラビナキーホルダー オーロラリング」\110（税込）

キーホルダーの“ジャラ付け”がトレンドの昨今。バッグを可愛くアレンジできる、リング型のキーホルダーです。リング部分に手持ちのチャームをジャラッと付ければ、いつものバッグも推し活仕様に。キャラクターチャームだけでなく、推しの写真をチェーン付きカードケースに入れてぶら下げるのもおすすめです。リング部分はオーロラカラーになっており、爽やかなアクセントになりそう。

推しをフレームに閉じ込めるキーホルダー

【セリア】「シャカシャカ お菓子風フレームキーホルダー」\110（税込）

まるでお菓子のパッケージのようなポップなデザインのキーホルダー。3層構造になっていて、スライドさせることで内側に平型のアイテムを入れることができます。「キーホルダーのサイズは約6.8 × 6cm」（@ftn_picsレポーターともさんの投稿より）と、小さめのアクリルスタンドなら入りそう。ビーズやフレークシールなどを推しの写真やアイテムと一緒に入れて、自分だけのカスタムを楽しむのもおすすめ。コンパクトなサイズで、普段持ち歩くバッグにも付けやすそうです。

