人の「健康にいい食材」は猫にも当てはまる？

健康番組やSNSで話題の食材を見ると、「体にいいなら愛猫にも少しなら大丈夫？」と感じる方は多いはずです。

結論から言うと、人に良い食材が猫にも安全とは限りません。なぜなら猫は「完全肉食動物」で、人とは体のつくりや栄養の代謝の仕組みが大きく違うからです。

人が野菜や果物から得られる栄養も、猫では十分に活用できないことがあります。人の常識をそのまま当てはめない姿勢が、愛猫の健康を守る第一歩になります。

猫にとってOK・NGが分かれる人の健康食品

1.「ブロッコリー」少量ならOKだが主役にはならない

ブロッコリーは抗酸化成分が豊富で、人には理想的な野菜といわれます。猫も少量をゆでて細かく刻めば与えられます。

ただし消化管は肉の消化に特化しているため、食べすぎると下痢や嘔吐の原因になります。

猫にとって野菜は「トッピング」のような存在です。主食はあくまで総合栄養食のキャットフードで、野菜は風味づけ程度にとどめるようにしましょう。

2.「ヨーグルト」体質次第でOKにもNGにも

腸活に良いとされるヨーグルト。乳酸菌は魅力的に見えますが、猫の多くは乳糖を分解する酵素が少ない傾向があります。そのため少量でもお腹がゆるくなることがあります。

与える場合は無糖タイプをほんのひとさじから試し、体調に変化が出るなら中止しましょう。健康食品というイメージだけで判断しないことが大切です。

3.「鶏むね肉」安全だが味付けなしが鉄則

高たんぱく低脂肪の鶏むね肉は、猫にとっても良質なたんぱく源です。加熱して味付けをせず、細かく裂いて与えればおやつとして活用できます。

塩や香辛料は猫の腎臓に負担をかけるため厳禁です。人の食卓から取り分けるのではなく、猫用に調理する意識が必要になります。シンプルな調理こそが安全への近道です。

4.「納豆」少量なら与えられるが注意点も多い

発酵食品として健康的なイメージのある納豆。たんぱく質やビタミンKが豊富で、人には腸内環境を整える食品として知られています。

猫も基本的には少量なら食べられます。ただし大豆は植物性たんぱく質で、猫が本来必要とする動物性たんぱく質とは性質が異なります。

消化が得意ではないため、与えるならひと口程度にとどめるのが安心です。

味付けはせず、付属のタレやからしは必ず取り除いてください。ねばねばに驚いて吐き出す子もいるため、最初は様子を見ながら慎重に試す姿勢が大切になります。

5.絶対にNGの代表格「チョコレート」

ポリフェノールが豊富なチョコレートは人の健康食品として知られます。ところが猫にとっては危険物です。

含まれるテオブロミンは分解しにくく、少量でも中毒を起こします。興奮、震え、けいれんなど命に関わる症状が出ることもあります。

甘い香りに反応して口にする場合があるため、保管場所にも注意が必要です。

まとめ

人の体にいいと聞くと、つい愛猫にも分けてあげたくなりますよね。けれど猫の体は、私たちとはまったく別の設計でできています。

ブロッコリーや納豆のように少量なら試せるものもあれば、チョコレートのように絶対に避けるべき食品もあります。

大切なのは「人基準」ではなく「猫基準」で考えること。迷ったときは無理に与えず、総合栄養食を軸にするのがいちばん安心です。

愛猫の小さな体を守るためにも正しい知識を味方につけて、これからも健やかな食生活を育てていきたいですね。

(獣医師監修：加藤桂子)