母「うちには親戚がいないの」信じていた私 → 母の葬式で知った『真相』に驚愕。父が涙を浮かべたワケ

親戚が1人もいないと思い育った知人。しかし母が亡くなったあと、衝撃の真相が発覚しました。知人から聞いたお話を紹介します。

親戚がいない

私は50代の主婦です。

子どもの頃、母から「うちには親戚がいないのよ」と言われて育ちました。

実際、一度も親戚のお葬式や結婚式などに出席したことはなかったので、母の言葉を疑うことはなかった私。

「どうしてうちには親戚がいないの？」

と、母に尋ねてみたことがありましたが、母は、

「みんな亡くなったの」

と答えていました。

羨ましい

幼い頃は友だちが「親戚に会いに行く」と言ったり、「おばあちゃんが優しい」という話を聞いたりすると羨ましく感じたこともありました。

ただ、母にそう言うと「親戚付き合いってとても面倒なのよ。ない方が楽なの」との答え。

一人も親戚がいない身の上を寂しく思いながらも、母のどこか疲れたような表情を見て、「母の言うとおりかも」と自分を納得させていたのです。

母が他界

その母は、私が30歳を迎える直前に他界しました。

若い頃に仕事をしていた母だったので、関係者に知らせるため新聞のお悔み欄に母の名前を載せました。



ですが、退職したのはかなり前のこと。「お葬式に来る人は少ないだろう」と、そう思っていたのです。