HANA、今夜8時からLINE MUSIC生配信に全員出演 1stアルバム『HANA』記念企画
7人組ガールズグループ・HANAが、LINE MUSICで実施される生配信に登場。きょう10日午後8時から生配信される。
【写真】モノマネや爆笑トークで盛り上げたMAHINA
今回の生配信は、HANAの1st Album『HANA』リリースを記念したもの。LINE MUSIC公式Xで事前募集したHANAへの質問にメンバーが回答するほか、『HANA』にまつわるエピソードトークなど、ここでしか見られないスペシャル企画が配信される。同配信は、LINE MUSICアプリから誰でも無料で楽しめる。
さらに、配信翌日より期間限定で、『HANA』に収録された「ALL IN」をLINE MUSICアプリで再生すると、生配信後のオフショットが見られる企画も予定されている。詳細はLINE MUSICの公式Xで公開される。
■『HANA 1st Album「HANA」リリース記念スペシャル生配信＠LINE MUSIC』配信概要
配信日時：3月10日（火）午後8時〜 ※ティザーは午後6時〜
