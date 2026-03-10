全日本プロレスは10日、都内の事務所で会見を行い、お笑いタレントのはなわの長男・塙元輝（25）がプロレスラーとして入門を発表した。

お茶の間の人気者が柔道界から四角いマットに挑戦する。この日、都内の全日本の事務所でお笑いタレントのはなわの長男・塙がスーツ姿で登場。「全日本プロレスと練習生契約を結ばさせてもらいました。柔道を今までしていて一区切りついたと思いました。目標はプロレスの舞台で戦って塙元輝を大きくしてスターになりたいし、全日本を大きくしたい」と力強くあいさつした。

今回、塙の入門には福田剛紀社長は「恵まれた体格と才能と経験を生かすよう、ぜひ一緒にやらないかと声を掛けたところ、前向きに検討してもらった結果、この日を迎えた」と説明した。

塙といえば、幼少期から日本テレビ系のバラエティー番組「有吉ゼミ」で「はなわ家 柔道三兄弟」として丸刈りの3兄弟の長男として2015年から密着取材を受けるなど人気者だった。

もともとプロレスには興味があったという。大学を卒業して教員になったが、全日本に勧誘され、入門を決断した。今回の入門に父・はなわからは「前向きに頑張って」とエールを送られたという。

目標は「武藤敬司さんみたいになりたい」と父・はなわも2008年6月にタッグで対戦したことのある武藤敬司氏の名前を挙げていた。

最近、柔道家からのプロレス転向は今年1月にデビューした新日本のウルフアロンがいる。「僕も大学生時代、ウルフさんと練習したことあるが、大きい舞台で戦っている姿を見て刺激になる。大きくなってウルフ選手と大きな舞台でやりたいなと思う」と将来的にはウルフとの対戦を希望する。今後は年内のプロレスデビューを目指し精進していく。

◇塙元輝（はなわ・げんき）2000年（平12）12月26日、佐賀市出身。父はお笑い芸人・はなわ、叔父はお笑いコンビ・ナイツの塙宣之。弟が2人いる。7歳から柔道を始め、佐賀工高時代は100キロ超級で県大会を優勝し、全国高校総体で16強。23年に国士舘大を卒業後、山口県の東亜大の人間科学部スポーツ健康学科で講師として柔道の指導に当たっていたが、昨年5月に退職した。23年に妻・真実さんと結婚し、24年に長男が誕生。1メートル80、110キロ。