『ばけばけ』タエに会ってきたと知らされ… 第113回場面カット
俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第113回（11日）の場面カットが公開されている。
前回は、トキ（高石あかり）と勘太と家族になるために、ヘブン（トミー・バストウ）は日本人になることを決める。2人が籍を入れるためには松江市役所での手続きが必要。トキとヘブンは、司之介（岡部たかし）、フミ（池脇千鶴）を連れ久しぶりに松江を訪れる。それは、錦織（吉沢亮）との再会を意味していた。松江を訪れた一行は、まずは宿をとりに懐かしの花田旅館を訪れる。
今回は、ヘブン（トミー・バストウ）が日本人になるためには、知事（佐野史郎）に認めてもらわなければならない。知事を説得するために、錦織（吉沢亮）の助力を得ようと訪ねたヘブンは、錦織と再会するが、協力を断られてしまう。失意の中、錦織の真意もわからず困惑するトキとヘブン。そんな中、司之介（岡部たかし）とフミ（池脇千鶴）からタエ（北川景子）に会ってきたと知らされる。
