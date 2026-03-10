『相棒24』最終回SPの相関図が公開 “元相棒”の姿も
シリーズ誕生25周年を迎え、杉下右京（水谷豊）×亀山薫（寺脇康文）の“黄金コンビ”が通算11シーズン目に突入するテレビ朝日系連続ドラマ『相棒 season24』（毎週水曜 後9：00）の最終回が11日に放送される。
【画像】“元相棒”の姿も…最新相関図が公開
最終回スペシャル『暗闇の鬼』では、右京の“元相棒”がシリーズ初登場。その背後には穏やかならざる因縁があった。27年前の屈辱を特命係に明かした元相棒の狙いは？熾烈な権力争いの中で交錯するそれぞれの思惑…騒動はやがて意外過ぎる結末へと向かう。
【最終回『暗闇の鬼』あらすじ】
警視庁内で「新しい警視総監が内定しているらしい」という噂が流れ、警察庁警備局長の叶恭次（堀部圭亮）が本命視されていた。そんな中、高級住宅街で同時多発的に空き巣事件が発生。警察は、暴力団の指示を受けた若者中心の窃盗団の仕業という見立てで動き始める。
いっぽう杉下右京（水谷豊）は、準備周到な犯行にもかかわらず、一軒だけ未遂に終わった家があることに興味を持ち、亀山薫（寺脇康文）と共に独自の捜査を開始。すると該当の家の持ち主は、岩橋虔矢（石黒賢）という、右京や薫とも面識のある人物だと判明する。事情を聞きに行くと、岩橋は、自身が営む探偵事務所まで空き巣被害にあっていたことが分かる。不可解な状況に、心当たりをただすが、岩橋は「心当たりがない」ととぼけるばかり。
ところが、その日の内に、今度は岩橋の方から右京に連絡が。実は岩橋は、特命係に半年ほど在籍した後、警視庁を去った右京の“元相棒”で、改めて連絡してきたのには、27年前のとある屈辱的な出来事との深い因縁があった。また、岩橋に関しては、総理秘書官から指示を受けた馬場立裕（渡辺大）という人物が、極秘裏に調査を進めているようで…!? そして、右京と薫が改めて捜査に乗り出した矢先、再び事件が起こる。
