「奇跡が起きました」フィギュア世界ジュニア4連覇の島田麻央を救った“魔曲”…「不思議な力を持っていると思いました」

フィギュアスケートの世界ジュニア選手権（エストニア・タリン）で女子史上初となる4連覇を果たした島田麻央が3月9日、自身のインスタグラムを更新。帰国を報告するとともに、ショートプログラム（SP）後、体調不良に陥っていたことを明かした。

試練を乗り越えての大偉業だった。島田は「最後のジュニアの試合は笑顔で終わらせたいと思っていましたが、ショートプログラムの後に体調不良になってしまいフリーを滑れないで帰国するかもしれない悔しさで涙が止まりませんでした」と告白した。

首位に立ったSPの翌日は「1日寝込んだ」とのことで、「フリーの日は朝から熱が下がりました」と記した。「体力が全く戻らない中で本番までできる限りの対策をして出場する事ができました」と懸命の回復に励んできた。