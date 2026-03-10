「奇跡が起きました」フィギュア世界ジュニア4連覇の島田麻央を救った“魔曲”…「不思議な力を持っていると思いました」
世界ジュニア選手権で女子史上初の4連覇を飾った島田麻央(C)Getty Images
フィギュアスケートの世界ジュニア選手権（エストニア・タリン）で女子史上初となる4連覇を果たした島田麻央が3月9日、自身のインスタグラムを更新。帰国を報告するとともに、ショートプログラム（SP）後、体調不良に陥っていたことを明かした。
試練を乗り越えての大偉業だった。島田は「最後のジュニアの試合は笑顔で終わらせたいと思っていましたが、ショートプログラムの後に体調不良になってしまいフリーを滑れないで帰国するかもしれない悔しさで涙が止まりませんでした」と告白した。
首位に立ったSPの翌日は「1日寝込んだ」とのことで、「フリーの日は朝から熱が下がりました」と記した。「体力が全く戻らない中で本番までできる限りの対策をして出場する事ができました」と懸命の回復に励んできた。
“魔曲”に救われた。今季のフリーは、ロックバンド「X JAPAN」のYOSHIKI作曲の「Miracle」を使用してきた。島田は「YOSHIKIさんのmiracleという曲は不思議な力を持っていると思いました！奇跡的にフリーを滑りきることができただけではなく、4連覇することができました」と感謝。「曲に助けられて、応援が力になり奇跡が起きました」と振り返った。
ミラノ・コルティナ五輪には年齢制限で出場できなかった17歳。「たくさんの支えのお陰で達成することができた4連覇なのでこれからも少しでも恩返しできるように頑張っていきます。4年間のジュニアでの経験は宝物です。沢山の応援本当にありがとうございました」と島田。ジュニアカテゴリー全勝という伝説を残し、来季は満を持してシニアに参戦する。
