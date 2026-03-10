ENHYPEN脱退のHEESEUNG、直筆メッセージ グループ活動は「一生忘れられない輝く瞬間」【メッセージ全文】
グローバルグループ・ENHYPENを脱退することを発表したHEESEUNG（ヒスン）が10日、Weverseを更新。直筆のメッセージを寄せた。
【写真】脱退を発表したHEESEUNG
所属事務所「BELIFT LAB」は「HEESEUNGはENHYPENから独立し、ENHYPENは今後の公式スケジュールより6人体制で活動を継続する予定です」と発表。「HEESEUNGはBELIFT LABの所属アーティストとして、ソロアルバムを通じて皆様にお目にかかる予定です」と伝えた。
HEESEUNGは「直接ENGENEの皆さんに言葉をお伝えしたかった」として、メッセージを投稿。「僕にとって6年という時間は、言葉で全部表現することができないほど胸がいっぱいになる、大切な瞬間で満ちていた時間でした」とグループでの活動を振り返り、「これからの僕にとって一生忘れられない輝く瞬間の一つになると思います。その瞬間たちを絶対に忘れず、これからもENHYPENを誰よりも応援する一人でいたいです」とつづった。
続けて「できるだけ早い時期に皆さんにまた会うために一生懸命準備しています。もっと良い姿でお伺いしたいという気持ちは誰よりも本心です。いつも足りない僕に絶え間ない愛と愛情をくださったENGENEの皆さんだからこそ、驚いて心配している気持ちを知っているので申し訳ない気持ちもたくさんあります」と心境を明かし、「これまでENGENEの皆さんが大きな愛をくださったことを心の中に刻み、走っていく僕になります」と決意を伝えた。
HEESEUNGは、2001年10月15日生まれ。ダンス、歌、ビジュアルすべてを兼ねそろえ、万能センターとして活躍していた。
【メッセージ全文】※日本語訳
こんにちは、HEESEUNGです。
まず、多くのENGENEの皆さんが僕の知らせを聞いてとても驚いたと思いますし、突然の話に戸惑っている方も多いと思います。
だから直接ENGENEの皆さんに言葉をお伝えしたかったです。
僕にとって6年という時間は、言葉で全部表現することができないほど胸がいっぱいになる、大切な瞬間で満ちていた時間でした。
数えきれないほど多くの感情を共に分け合ったメンバーたち、そしてその空いた場所をいつもぎっしりと満たしてくださったENGENEの皆さんのおかげで、届くことができないように思えた夢に一歩ずつ近づくことができました。
そしてその時間は、これからの僕にとって一生忘れられない輝く瞬間の一つになると思います。
その瞬間たちを絶対に忘れず、これからもENHYPENを誰よりも応援する一人でいたいです。
これまで作業してきた結果物を会社と共有し、これをどのような方式でお見せするのが良いのか長い時間多くの方々と悩み、話を交わしました。
そして僕は長い時間悩んできた末に、会社が提案してくださった方向に従ってENGENEの皆さんにより良い姿で近づくため、大きな決心をすることになりました。
ENGENEの皆さんもご存知の通り、僕は個人的な作業を続けながら、ENGENEの皆さんにお見せできることを願って多くの時間を注いできました。
お見せしたいものは本当に多かったですが、チームの中で僕の欲だけを前に出したくないという気持ちもありました。
皆さんの心配やいろいろな話をよく分かっています。
できるだけ早い時期に皆さんにまた会うために一生懸命準備しています。
もっと良い姿でお伺いしたいという気持ちは誰よりも本心です。
いつも足りない僕に絶え間ない愛と愛情をくださったENGENEの皆さんだからこそ、驚いて心配している気持ちを知っているので申し訳ない気持ちもたくさんあります。
それだけ僕を大切にし、関心を持って見てくださっているからこそ抱く気持ちだと思います。
これまでENGENEの皆さんが大きな愛をくださったことを心の中に刻み、走っていく僕になります。
ENGENE！
ありがとう、そして愛しています。
