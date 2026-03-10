◆大相撲春場所３日目（１０日・エディオンアリーナ大阪）

４１歳の幕内・玉鷲（片男波）は元大関の幕内・正代（時津風）と対戦。立ち合いは右のど輪で相手の上体を起こしたが、反撃されて押し出された。初日から３連敗となった。

それでも鉄人に新たな勲章が加わった。この日、幕内通算出場回数が１４７０となり、元関脇・旭天鵬と並んで歴代１位となった。記念すべき日は黒星となったが、館内からは大きな拍手が送られた。幕内通算出場回数３位には１４４４回の元大関・魁皇、４位には１４３０回の元関脇・高見山、５位は１３９９回の元関脇・安美錦が続いている。元魁皇の浅香山親方はＮＨＫのテレビ解説を務め、「相撲を見ていても衰えを感じさせない。体つきも張りが落ちているとは見えない。しっかり基礎運動をして稽古しないと体は維持できない。なかなかできることではない」と賛辞を贈った。

初土俵からの通算連続出場（１７６３回）ではギネス世界記録に認定され、今年１月には公式認定証を贈呈された。「ずっと頑張ってよかった」と喜んでいた。この日でその記録も１７６６に伸ばした。２０２２年秋場所では、３７歳１０か月で優勝し、年６場所制になった１９５８年以降では最年長。金星獲得最年長記録、三賞獲得最年長記録（いずれも４０歳８か月）など数々の記録を更新している。

玉鷲はモンゴル・ウランバートル出身の４１歳。０４年初場所で初土俵。それ以来、１日も休まず土俵に上がり続けている。