草刈民代、“真珠婚”30年目の結婚記念日を報告 夫・周防正行氏との“初々しい”ウエディング2ショット公開「素敵な写真ですね」「おめでとうございます！」
元バレリーナで俳優の草刈民代（60）が9日、自身のインスタグラムを更新。「今日は結婚記念日。30年前の今日、結婚式を挙げました」と結婚30周年の“真珠婚”を迎えたことを報告し、夫で映画監督・周防正行氏（69）との初々しい結婚写真を披露した。
【写真】「素敵な写真ですね」結婚30周年！草刈民代＆周防正行氏の“初々しい”ウエディング2ショット
草刈は、バレリーナ時代に映画『Shall we ダンス？』（1996年1月公開）で映画デビュー。「第20回 日本アカデミー賞」新人俳優賞など、数々の映画賞を受賞した。これをきっかけに、引退後は現在の俳優の道へと進み、周防氏とは人生の伴侶となった。
投稿では「クリステル @cherryterrace のお鍋5サイズと土鍋は、その時にに揃えたものです」（原文ママ）と、結婚当初に購入した料理器具の写真もアップ。
「当たり前に家にあるものと思っていたけど、気づけば30年。これはすごいことのようにも思えます。これからはもっと大切に使っていこう！と心に決めた日」と明かすとともに、「そして私たちも、お互いを労わりながら 年を重ねていけたら。周防正行さん、これからもよろしくお願いします」と語りかけるようにつづった。
コメント欄には「おめでとうございます！」「大好きなご夫婦」「素敵な写真ですね これからもおふたりで仲良く末長く お鍋も一緒に」「いつまでもご夫婦仲良く、良い作品をこれからも観せてください」など、祝福を中心にさまざまな声が寄せられている。
