防御力も保温性も抜群！？ガンダムの「シールド」が本格的な寝袋に

株式会社バンダイのライフスタイル事業部が展開するガンダム公式アパレルショップ「STRICT-G」から、なんともユニークかつ本格的なアウトドアアイテムが登場します。

「RX-78-2ガンダム」のシールドをモチーフにした寝袋「STRICT-G NANGA『機動戦士ガンダム』RX-78-2 GUNDAM SHIELD SLEEPING BAG」が発表されました。

■ 老舗アウトドアブランド「NANGA」との初コラボ寝袋

本商品は、高品質な国内生産にこだわり、アウトドアフリークから絶大な支持を集めるダウンメーカー「NANGA（ナンガ）」とのコラボレーションアイテム。STRICT-Gにおいてスリーピングバッグ（寝袋）が展開されるのは今回が初となります。

最大の魅力は、ひと目でガンダムのシールドとわかるそのインパクト抜群のデザインですが、機能性も折り紙付き。羽毛加工メーカーでしっかりと洗浄加工されたこだわりの羽毛を使用しており、3シーズンに対応可能な350gの中綿（ダウン80％、フェザー20％）が封入されています。

表地と裏地を直接縫い合わせるシングルキルト構造を採用することで、極薄で軽量でありながらも優れた耐水性と保温性を確保。さらに、内側に設けられたチューブがジッパーの隙間からの冷気侵入をしっかりと防いでくれます。

■ 蓄光パーツ採用や充実のアフターケアも

実際のキャンプシーンでの実用性にも配慮されており、ファスナーには生地を噛み込みにくいパーツを使用することで、寝袋へのダメージを軽減。このパーツには蓄光機能が備わっているため、テント内の暗闇でも開閉操作をスムーズに行うことが可能です。

さらに、修理や羽毛の増量、クリーニングといったNANGAならではの充実したアフターケアを受けられるのも、ギアを長く愛用したいキャンパーにとって非常に嬉しいポイントとなっています。

■ プレミアムバンダイで予約受付スタート

「STRICT-G NANGA『機動戦士ガンダム』RX-78-2 GUNDAM SHIELD SLEEPING BAG」の価格は6万8200円（税込）で、サイズはレギュラー（推奨身長166cm〜178cm）です。

バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」内の「STRICT-G Online Store」にて、2026年3月10日13時から3月29日23時まで予約受付が行われ、商品の発送は2026年11月を予定しています。また、2026年10月31日からは、STRICT-G各店舗（東京お台場店、東京ソラマチ店、NEOPASA静岡店、多賀SA店）での一般販売も予定されています。

キャンプや車中泊、あるいは自宅でのリラックスタイムに。連邦軍の白い悪魔が装備したシールドにすっぽりと包まれて、温かく安全な眠りにつくことができそうです。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026031011.html