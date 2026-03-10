「雪がかなり積もったので、久しぶりにできたよ！ 無限ドッグラン！」



【動画】なんて楽しそうなの！無限ドッグランを疾走する犬さん

そんなコメントが添えられた動画が話題です。映っているのは、庭一面に積もった雪に、ぐるっと一周するように深い溝を掘って作ったU字型の通路。ひょっこり現れたポメラニアンの「アポ」さん（9歳・女の子）は、慣れた様子で走り出します。



雪の深さは、ちょうどアポさんが見えるか見えないかくらいの高さ。飼い主さんがせっせと頑丈に作った雪の壁から、ときおりアポさんの姿がちらちらと見えます。



あっという間に一周したアポさんは、飼い主さんのもとに戻ってきましたが、まだまだ走り足りない様子。再び、元気に走り出しました。



ドッグランといえば、フェンスなどで囲まれたグラウンドを思い浮かべますが、このドッグランはまさに無限！ ニコニコ笑顔で走るアポさんの姿は2.5万件超の“いいね”を集め、「楽しすぎるね！」「無限とか最高すぎる」など、多くの人を笑顔にしています。XユーザーのAPO（ポメラニアン）さん（@gucci_apo）にお話を伺いました。



アポさん、歓喜！ 2年ぶりの“神コース”

ーー当時の状況を教えてください。



「“無限ドッグラン”を作るのは2年ぶりです。この日は、15〜20分ほどひたすら足で踏み固めて作りました。過去に、ここまで雪が積もっていないときに少し浅めのコースを作ったことがあるのですが、途中でコースアウトして脱走したことがあったんです。そのため、雪がしっかり積もったときに、深めのコースを作るよう注意しています」



ーーアポさんの反応は？ この日はどれくらい遊びましたか。



「1歳のときから、雪がたくさん積もったときにはよく作っていたので慣れていて、このときも連れて行くとすぐに走ってくれました。15分ほど遊んでいたのですが、あまりの寒さに飼い主が我慢できなくなったので強制終了。一緒に家に入りました（笑）」



ーー元気に走る光景を目にした感想を教えてください。



「やっぱり、喜んで走ってくれている姿を見ると、汗だくになって頑張って作ったかいがあったなと嬉しくなります」



ーーアポさんは、どのような性格ですか。



「アポは人懐こく、おっとりした性格です。2年前、子猫を保護して家に連れて帰ってきたときも、かいがいしくお世話したり、子猫に自分のごはんを食べられても怒ることなく、そっと見守ったりしてくれました。今は、たまにふたりでドタバタすることもありますが、とても穏やかで優しい子です。お散歩中、『かわいい〜』と声をかけられると、喜んで近寄っていきます」



リプライ欄には、見事な雪のドッグランに驚く声や、楽しそうな様子にほっこりする声などが寄せられています。



「ぐるぐるぐる」

「出口どこだよ！」

「無限とか最高すぎる」

「犬は喜び庭駆け回り」

「オーバルコース最高」

「雪の海を泳いでるみたい」

「やー！ 楽しすぎるね！！」

「ミニ四駆のコースっぽい！！」

「ボブスレーならぬ、ポメすれー」

「永遠にゴールのない雪の道（笑）」

「楽しそうでこっちまで寒さ忘れるわ！」

「すごいですね！ なんか迷路になってますね」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）