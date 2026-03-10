雪でつくった「無限ドッグラン」をぐるぐる爆走するポメラニアンが最高に楽しそう 「出口どこだよ！」「犬は喜び庭駆け回り」
「雪がかなり積もったので、久しぶりにできたよ！ 無限ドッグラン！」
そんなコメントが添えられた動画が話題です。映っているのは、庭一面に積もった雪に、ぐるっと一周するように深い溝を掘って作ったU字型の通路。ひょっこり現れたポメラニアンの「アポ」さん（9歳・女の子）は、慣れた様子で走り出します。
雪の深さは、ちょうどアポさんが見えるか見えないかくらいの高さ。飼い主さんがせっせと頑丈に作った雪の壁から、ときおりアポさんの姿がちらちらと見えます。
あっという間に一周したアポさんは、飼い主さんのもとに戻ってきましたが、まだまだ走り足りない様子。再び、元気に走り出しました。
ドッグランといえば、フェンスなどで囲まれたグラウンドを思い浮かべますが、このドッグランはまさに無限！ ニコニコ笑顔で走るアポさんの姿は2.5万件超の“いいね”を集め、「楽しすぎるね！」「無限とか最高すぎる」など、多くの人を笑顔にしています。XユーザーのAPO（ポメラニアン）さん（@gucci_apo）にお話を伺いました。
アポさん、歓喜！ 2年ぶりの“神コース”
ーー当時の状況を教えてください。
「“無限ドッグラン”を作るのは2年ぶりです。この日は、15〜20分ほどひたすら足で踏み固めて作りました。過去に、ここまで雪が積もっていないときに少し浅めのコースを作ったことがあるのですが、途中でコースアウトして脱走したことがあったんです。そのため、雪がしっかり積もったときに、深めのコースを作るよう注意しています」
ーーアポさんの反応は？ この日はどれくらい遊びましたか。
「1歳のときから、雪がたくさん積もったときにはよく作っていたので慣れていて、このときも連れて行くとすぐに走ってくれました。15分ほど遊んでいたのですが、あまりの寒さに飼い主が我慢できなくなったので強制終了。一緒に家に入りました（笑）」
ーー元気に走る光景を目にした感想を教えてください。
「やっぱり、喜んで走ってくれている姿を見ると、汗だくになって頑張って作ったかいがあったなと嬉しくなります」
ーーアポさんは、どのような性格ですか。
「アポは人懐こく、おっとりした性格です。2年前、子猫を保護して家に連れて帰ってきたときも、かいがいしくお世話したり、子猫に自分のごはんを食べられても怒ることなく、そっと見守ったりしてくれました。今は、たまにふたりでドタバタすることもありますが、とても穏やかで優しい子です。お散歩中、『かわいい〜』と声をかけられると、喜んで近寄っていきます」
リプライ欄には、見事な雪のドッグランに驚く声や、楽しそうな様子にほっこりする声などが寄せられています。
「ぐるぐるぐる」
「出口どこだよ！」
「無限とか最高すぎる」
「犬は喜び庭駆け回り」
「オーバルコース最高」
「雪の海を泳いでるみたい」
「やー！ 楽しすぎるね！！」
「ミニ四駆のコースっぽい！！」
「ボブスレーならぬ、ポメすれー」
「永遠にゴールのない雪の道（笑）」
「楽しそうでこっちまで寒さ忘れるわ！」
「すごいですね！ なんか迷路になってますね」
（まいどなニュース特約・梨木 香奈）